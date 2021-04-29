Nesrin Cavadzade diziden ayrılacağı iddiaları ile gündemde yer alıyor. Daha önce de birkaç kez ölüm haberleri ile gündeme gelen Yasak Elma Şahika, bu kez tabutun üzerinde resmi ile fragmanda yer aldı. Peki, Nesrin Cavadzade diziden ayrılıyor mu? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

NESRİN CAVADZADE DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Nesrin Cavadzade'nin diziden ayrılıp ayrılmayacağı hakkında net bir bilgi yer almıyor. Ancak fragmanda öldüğüne dair diyaloglar dikkat çekiyor.

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