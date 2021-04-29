Nesrin Cavadzade diziden ayrılıyor mu?
Nesrin Cavadzade diziden ayrılıyor mu sorusu pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Son bölümde Cansu'nun kutlama alanını basması ve silahla tehdit etmesi dolayısıyla gerilim dolu anlar ekrana gelmiş ve silah patlama sesi duyulmuştu. Peki, Silahın patlaması sonucu ölen kişi Şahika mı oldu? İşte, diziyi yakından takip eden kişilerin Yasak Elma Şahika öldü mü? Sorusuna aldıkları cevap ve detaylı bilgiler
Nesrin Cavadzade diziden ayrılacağı iddiaları ile gündemde yer alıyor. Daha önce de birkaç kez ölüm haberleri ile gündeme gelen Yasak Elma Şahika, bu kez tabutun üzerinde resmi ile fragmanda yer aldı. Peki, Nesrin Cavadzade diziden ayrılıyor mu? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
NESRİN CAVADZADE DİZİDEN AYRILIYOR MU?
Nesrin Cavadzade'nin diziden ayrılıp ayrılmayacağı hakkında net bir bilgi yer almıyor. Ancak fragmanda öldüğüne dair diyaloglar dikkat çekiyor.