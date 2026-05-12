Nesrin Cavadzade: Çok güzel bir senaryomuz var

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2026 15:32

Kanal D’nin Bodrum’da çekilen, yeni dizisi Daha 17 ile ekranlara dönmeye hazırlanan Nesrin Cavadzade, projeye dair heyecanını dile getirdi. Başarılı oyuncu, dizide hayat vereceği Şebnem karakteriyle güçlü bir kadın hikâyesi sunacak.

“ÇOK HEYECANLIYIM”

Daha 17 ile seyirci karşısına çıkacak olan Nesrin Cavadzade, mesleğine duyduğu tutkuyu vurgulayarak, seyirciyle kurulan bağın önemine dikkat çekti: Çok heyecanlıyım. Bu iş özelinde de çok heyecanlıyız ama aşk olmasa hiçbir şey sürmüyor ve hiçbir şey karşı tarafa geçmiyor. Seyirciyle kurduğumuz bağ, mesleğimize duyduğumuz aşkla çok ilgili.

“BU BİR AİLE HİKÂYESİ”

Daha 17’yi bir aile hikayesi olarak değerlendiren oyuncu, dizinin temel yapısını şu sözlerle anlattı: Benim için bu bir aile hikâyesi. Bir ailenin adım adım çözülmesi ve sırlarının ortaya çıkış hikâyesi gibi ele alıyorum. Çok güzel bir senaryomuz var.

“SETTE ÇOK FAZLA GENÇ YETENEK VAR”

Set ortamından da memnun olduğunu belirten Cavadzade, özellikle genç oyuncu kadrosuna dikkat çekti: Çok fazla genç yetenek ve taze kan var sette. Onlarla kurduğum bağ bana çok iyi geldi. Bodrum gibi güzel bir yerde, harika insanlarla çalışıyorum. Çok mutluyum.

YAKINDA KANAL D’DE

Senaryosunu Gökhan Korkusuz ve Redife Zerener’in kaleme aldığı, Pastel Film imzası taşıyan, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği Daha 17, yakında Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

