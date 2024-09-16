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Neslihan Atagül'ün oğlu olacak

Güncelleme Tarihi:

#Neslihan Atagül#Kadir Doğulu#Verissimo
Neslihan Atagülün oğlu olacak
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2024 08:38

Neslihan Atagül, İtalya’nın Canale 5 kanalında yayınlanan “Verissimo” programına 6 ay sonra ikinci kez konuk oldu.

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Hamile olan ünlü oyuncu, bebeğinin cinsiyetini ilk kez programda açıkladı.

Atagül, bir erkek bebek dünyaya getireceğini söyledi.

Bebek sahibi olacağını öğrendiğinde ailesiyle büyük heyecan yaşadıklarını dile getiren Neslihan Atagül, “Oğluna öğretmek istediğin şeyler neler?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Kendi olabilmesi, ülkesini sevmesi ve dünyadaki tüm medeniyetleri keşfedebilme heyecanı.”

Neslihan Atagülün oğlu olacak

Ünlü oyuncu, program sunucusu Silvia Toffanin’e erkek bebek beklediğini açıkladı.

Neslihan Atagülün oğlu olacak

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Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu’yla bu fotoğrafını Instagram’da mavi kalp emojisiyle paylaştı.

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#Neslihan Atagül#Kadir Doğulu#Verissimo

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