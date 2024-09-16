Neslihan Atagül'ün oğlu olacak

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Hamile olan ünlü oyuncu, bebeğinin cinsiyetini ilk kez programda açıkladı.

Atagül, bir erkek bebek dünyaya getireceğini söyledi.

Bebek sahibi olacağını öğrendiğinde ailesiyle büyük heyecan yaşadıklarını dile getiren Neslihan Atagül, “Oğluna öğretmek istediğin şeyler neler?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Kendi olabilmesi, ülkesini sevmesi ve dünyadaki tüm medeniyetleri keşfedebilme heyecanı.”

Ünlü oyuncu, program sunucusu Silvia Toffanin’e erkek bebek beklediğini açıkladı.

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Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu’yla bu fotoğrafını Instagram’da mavi kalp emojisiyle paylaştı.