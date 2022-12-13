Neslihan Atagül'den Kadir Doğulu'ya övgü dolu sözler... En âşık kim?

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‘O NE İSTERSE YAPMAYA HAZIRIM’

Neslihan Atagül, katıldığı bir söyleşide eşi Kadir Doğulu’ya olan aşkını dile getirdi. Oyuncu, “O kadar çok seviyorum ki onu, o ne isterse gerçekten yapmaya hazırım” dedi.



Kadir Doğulu da eşinin bu sözleri sorulduğunda “Benim hedefim karımın memnuniyeti. Onun memnuniyeti geri kalan herkesi memnun edecektir düşüncesiyle hareket ediyorum” diye yanıt verdi.

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BEREN-KENAN İLİŞKİSİ NORMAL

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun açıklamaları, akıllara Beren Saat-Kenan Doğulu çiftini getirdi. Saat, GQ Türkiye Men of the Year Ödülleri’nde ‘yılın ikonu’ seçilen eşine ödülünü takdim ederken romantik bir konuşma yapmıştı.

Orkun Ün, iki ünlü çiftin ilişkisini yorumladı: “Hangi tarafın arkası kalabalık derseniz, şüphesiz Beren ile Kenan derim. Çok normal geliyor bana onların ilişkisi. Ama diğer taraf çok karışık, çok sıkıntılı bence.”