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Neslihan Atagül'den Kadir Doğulu'ya övgü dolu sözler... En âşık kim?

Güncelleme Tarihi:

#Neslihan Atagül#Kenan Doğulu#Beren Saat
Neslihan Atagülden Kadir Doğuluya övgü dolu sözler... En âşık kim
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2022 08:05

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun aşk dolu açıklamaları, akıllara Beren Saat-Kenan Doğulu çiftini getirdi.

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‘O NE İSTERSE YAPMAYA HAZIRIM’

Neslihan Atagül, katıldığı bir söyleşide eşi Kadir Doğulu’ya olan aşkını dile getirdi. Oyuncu, “O kadar çok seviyorum ki onu, o ne isterse gerçekten yapmaya hazırım” dedi.

Kadir Doğulu da eşinin bu sözleri sorulduğunda “Benim hedefim karımın memnuniyeti. Onun memnuniyeti geri kalan herkesi memnun edecektir düşüncesiyle hareket ediyorum” diye yanıt verdi.

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BEREN-KENAN İLİŞKİSİ NORMAL

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun açıklamaları, akıllara Beren Saat-Kenan Doğulu çiftini getirdi. Saat, GQ Türkiye Men of the Year Ödülleri’nde ‘yılın ikonu’ seçilen eşine ödülünü takdim ederken romantik bir konuşma yapmıştı.

Neslihan Atagülden Kadir Doğuluya övgü dolu sözler... En âşık kim


Orkun Ün, iki ünlü çiftin ilişkisini yorumladı: “Hangi tarafın arkası kalabalık derseniz, şüphesiz Beren ile Kenan derim. Çok normal geliyor bana onların ilişkisi. Ama diğer taraf çok karışık, çok sıkıntılı bence.”

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#Neslihan Atagül#Kenan Doğulu#Beren Saat

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