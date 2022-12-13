Neslihan Atagül'den Kadir Doğulu'ya övgü dolu sözler... En âşık kim?

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‘O NE İSTERSE YAPMAYA HAZIRIM’
Neslihan Atagül, katıldığı bir söyleşide eşi Kadir Doğulu’ya olan aşkını dile getirdi. Oyuncu, “O kadar çok seviyorum ki onu, o ne isterse gerçekten yapmaya hazırım” dedi.
Kadir Doğulu da eşinin bu sözleri sorulduğunda “Benim hedefim karımın memnuniyeti. Onun memnuniyeti geri kalan herkesi memnun edecektir düşüncesiyle hareket ediyorum” diye yanıt verdi.
BEREN-KENAN İLİŞKİSİ NORMAL
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun açıklamaları, akıllara Beren Saat-Kenan Doğulu çiftini getirdi. Saat, GQ Türkiye Men of the Year Ödülleri’nde ‘yılın ikonu’ seçilen eşine ödülünü takdim ederken romantik bir konuşma yapmıştı.