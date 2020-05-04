Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinin 'Bal böceği' paylaşımı

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti, araçlarıyla seyahat ederken Barış Manço'nun 'Bal Böceği' adlı şarkısına böyle eşlik etti. Kadir Doğulu, "Derdiyle divane olanlara, bal böceklerine gelsin" yorumunda bulundu.

Instagram hesabından paylaştığı video ile ünlü çift kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Yaklaşık iki saatte 640 bin görüntülenmeyi aşan video takipçiler ve çiftin hayranları tarafından beğenildi...