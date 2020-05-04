Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinin 'Bal böceği' paylaşımı
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinin sosyal medyada yaptığı paylaşım kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Kadir Doğulu'nun paylaştığı kısa videoda usta sanatçı Barış Manço'nun bir döneme damga vurmuş şarkılarından olan 'Bal Böceği'ne eşlik ettiler.. Bu video 2 saat içinde 640 bin görüntülenmeyi aşarak ünlü çiftin takipçileri tarafından çok beğenildi..
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti, araçlarıyla seyahat ederken Barış Manço'nun 'Bal Böceği' adlı şarkısına böyle eşlik etti. Kadir Doğulu, "Derdiyle divane olanlara, bal böceklerine gelsin" yorumunda bulundu.
Instagram hesabından paylaştığı video ile ünlü çift kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Yaklaşık iki saatte 640 bin görüntülenmeyi aşan video takipçiler ve çiftin hayranları tarafından beğenildi...
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