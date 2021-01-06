Neslihan Arslan'ın yeni dizi heyecanı

İstanbullu Gelin dizisinde Dilara karakterini canlandıran Neslihan Arslan, yakında çekimleri başlayacak olan dizinin setine çıkmak için heyecanla bekliyor. Yeni karakterini sevenleriyle tanıştırmak için sabırsızlanan Arslan, evde rolü için hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Oyuncu, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır ve Hülya Avşar gibi ünlü isimlerle aynı sette bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.