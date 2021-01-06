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Televizyon
Haber Giriş: 06.01.2021 - 17:08 | Son Güncelleme:

Neslihan Arslan'ın yeni dizi heyecanı

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Neslihan Arslan'ın yeni dizi heyecanı
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Gold Film'in yeni dizisi ‘Yaşı 19’a oyuncu Neslihan Arslan da dahil oldu.

İstanbullu Gelin dizisinde Dilara karakterini canlandıran Neslihan Arslan, yakında çekimleri başlayacak olan dizinin setine çıkmak için heyecanla bekliyor. Yeni karakterini sevenleriyle tanıştırmak için sabırsızlanan Arslan, evde rolü için hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Oyuncu, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır ve Hülya Avşar gibi ünlü isimlerle aynı sette bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. 

 

 

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