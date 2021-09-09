Neşet Ertaş filmi oyuncuları kimdir? Garip Bülbül: Neşet Ertaş ne zaman vizyona girecek?

Neşet Ertaş filminin oyuncuları belli oldu. Neşet Ertaş'ın gençliğini Bektaş Dolu üstelenecek. İlerleyen yaşlarını ise Ramazan Bağgü canlandıracak. İşte, Neşet Ertaş filmi oyuncuları ve filmin ne zaman vizyona gireceği hakkında bilgiler

Bektaş Dolu, Neşet Ertaş’ın gençliğini canlandıracak.

İKİ OZAN CANLANDIRACAK

Filmde, büyük usta Neşet Ertaş’ı, abdal geleneğini sürdüren iki ozan canlandıracak. Bektaş Dolu, Ertaş’ın gençliğini, Ramazan Bağgül ise sanatçının yaş aldıktan sonra Almanya’dan Türkiye’ye kadar uzanan dönemini oynayacak. Bozdağın son sesi, bozlak ve türkülerin usta yorumcusu, sazıyla, insana verdiği değerle dünyaca tanınmış Neşet Ertaş’ın hayatını anlatan, “Garip Bülbül, Neşet Ertaş”ın çekimleri yakında başlayacak.

‘Bozkırın tezenesi’

“Bozkırın Tezenesi” olarak tanınan Neşet Ertaş, abdallık geleneğinin son büyük temsilcisi. 1950’li yıllardan itibaren yaptığı plaklarla özellikle Orta Anadolu türkülerini ve bozlakları kayıt altına aldı. 1960’lı yıllardan itibaren kendisinin yazdığı türküleri seslendirdi. Ertaş, 2012 yılında 74 yaşında hayatını kaybetti.

Ramazan Bağgül, sanatçının olgunluk dönemine hayat verecek.

NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Filmin 2022 yılının Ekim ayında vizyona girmesi bekleniyor.

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