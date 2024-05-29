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Neşet aslında kim? 'Gözümün içine bak! Her şeyi tek tek anlatacaksın!'

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#Taş Kağıt Makas#Kanal D#Ekin Koç
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2024 11:01

Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Ters köşe hikayesi ile seyirciyi her daim şaşırtmayı başaran dizide bu hafta da sular durulmayacak. En yakın arkadaşı olan Neşet’in gerçek kimliğini öğrenmeye çalışan Umut, bu kez babasını kurtarabilecek mi?

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Her bölüm sürpriz gelişmelerin yaşandığı Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu dizisinden yeni bir tanıtım filmi yayınlandı. Tanıtımda Umut, Neşet’ten tüm gerçekleri öğrenmek isterken, Rüya’nın ‘Alev de Umut da adım adım geliyor.’’ sözleri yeni bölümde neler olacağına dair merak uyandırdı.

Neşet aslında kim Gözümün içine bak Her şeyi tek tek anlatacaksın

Dizinin bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümünün özeti ise şöyle; Yeniden yargılama sürecinde Neşet’in bir anda ortaya çıkması, Umut’un tüm planlarını alt üst eder. Umut, cinayet gecesini adım adım çözmeye devam ederken; babası Rıza çok önemli bir detay daha hatırlar.

Neşet aslında kim Gözümün içine bak Her şeyi tek tek anlatacaksın

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Harun Yakar, Kadri Palaz’ın gerçek kimliğini ortaya çıkarır. Aralarındaki büyük yüzleşmeden sonra artık yollarını ayırmaya karar verir. Elindeki tüm belgelerle Alev’e giden Harun, Kadri’nin ve Emirkıranlar’ın tüm suçlarını ortaya dökecektir.  

Neşet aslında kim Gözümün içine bak Her şeyi tek tek anlatacaksın

Umut, Harun ve Alev bir araya gelip, Emirkıranlar’ı yerle bir edecek büyük bir operasyonun hazırlığındadır. Bu hazırlığın farkına varan Fecir ve Rüya ayaklanır. Ailelerini korumak için birlik olmaktan başka şansları yoktur.  Umut, Alev ve Harun’un da yardımıyla; bu savaştan galip çıkabilecek midir?

Neşet aslında kim Gözümün içine bak Her şeyi tek tek anlatacaksın

Her bölüm sürpriz gelişmelerin yaşandığı Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu dizisinin yapımını MF Yapım üstlenirken; yönetmenliğini Yusuf Pirhasan ve Volkan Keskin’in üstleniyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Yüsra Geyik, Bülent Seyran, Aytaç Uşun, Selim Galip, Anıl Taşezen gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

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Neşet aslında kim Gözümün içine bak Her şeyi tek tek anlatacaksın

Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu yeni bölümü ile bu akşam Kanal D’de ekrana gelecek.

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#Taş Kağıt Makas#Kanal D#Ekin Koç

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