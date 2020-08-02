Neşeli Günler oyuncuları kimdir, nerede şekildi? İşte Neşeli Günler turşucu dükkanının olduğu semt
Neşeli Günler filmi oyuncuları ve konusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeşilçam'ın duygu yüklü bir aile komedisi olan Neşeli Günler bu akşam yeniden ekrana geliyor. Münir Özkul Kazım karakterine, Adile Naşit’in Saadet karakterine hayat verdiği filmin kadrosunda Şener Şen, Ayşen Gruda, Oya Aydoğan gibi usta isimler bulunuyor.
Neşeli Günler filminin nerede çekildiği araştırılıyor. Şarkısı, konusu ve oyuncuları ile hafızalara kazınan Türk sinemasının sevilen filmi Neşeli Günler bu akşam yeniden ekrana gelecek. Filmin kadrosunda Münir Özkul, Şener Şen, Adile Naşit, Oya Aydoğan, Ayşen Gruda, Ahmet Sezerel, İhsan Yüce gibi isimler bulunuyor. Dizinin en sevilen sahnelerinden biri olan turşu dükkanı sahnesi Cihangir'de çekilmiştir.
NEŞELİ GÜNLERDE NEREDE ÇEKİLDİ?
Senaryosunu Sadık Şendil'in yazdığı, yönetmenliğini Orhan Aksoy'un yaptığı, 1978 yılı yapımı olan Neşeli Günler filminin birçok sahnesi İstanbul'da çekilirken, dizinin en sevilen sahnelerinden biri olan turşu dükkanı sahnesi ise Cihangir'de çekilmiştir.
NEŞELİ GÜNLER FİLMİ KONUSU
Kazım Efendi ve Saadet Hanım altı çocuklarıyla birlikte yaşayan ve geçimini turşucu dükkanlarından sağlayan ve sürekli atışan bir karı kocadır. Bir gün küçük tartışmaları büyür ve Kazım Efendi üç çocuğuyla birlikte evden çekip gider. İkisi de alttan almayınca ve Saadet Hanım da evden taşınıp izini kaybettirince yıllar süren ayrılık kaçınılmaz olur. Kardeşler büyüyüp çalışacak yaşa geldiğinde, bir gün kardeşlerden Ahmet ve Mehmet aynı kızın ikisini aynı anda idare ettiğini fark edip birbirlerine girer; fakat onları amcaları Ziya ayırır ve gerçeği söyler. Böylece altı kardeş tekrar bir araya gelir ve anne babayı tekrar bir araya getirme planları yapmaya başlarlar.
Münir Özkul - Kazım Bey
Adile Naşit - Saadet Hanım
Şener Şen - Ziya
Mürüvvet Sim - Sıdıka Hanım
Ayşen Gruda - Nilgün
Ahmet Sezerel - Uğur
Oya Aydoğan - Zeynep
İhsan Yüce - Nazif Efendi
Ali Sururi - Uğur'un Babası
Gülşen Gürsoy - Mehtap
Feridun Şavlı - Yaşar
Ahmet Arıman - Ömer
Yaman Coşkun - Ahmet
Tamer Şahin - Mehmet
Necati Aslan - Tuncay
Selim Naşit Özcan - Kahvehanedeki Adam
Ekrem Dümer - Komiser
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