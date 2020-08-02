Neşeli Günler oyuncuları kimdir, nerede şekildi? İşte Neşeli Günler turşucu dükkanının olduğu semt

Neşeli Günler filminin nerede çekildiği araştırılıyor. Şarkısı, konusu ve oyuncuları ile hafızalara kazınan Türk sinemasının sevilen filmi Neşeli Günler bu akşam yeniden ekrana gelecek. Filmin kadrosunda Münir Özkul, Şener Şen, Adile Naşit, Oya Aydoğan, Ayşen Gruda, Ahmet Sezerel, İhsan Yüce gibi isimler bulunuyor. Dizinin en sevilen sahnelerinden biri olan turşu dükkanı sahnesi Cihangir'de çekilmiştir.

NEŞELİ GÜNLERDE NEREDE ÇEKİLDİ?

Senaryosunu Sadık Şendil'in yazdığı, yönetmenliğini Orhan Aksoy'un yaptığı, 1978 yılı yapımı olan Neşeli Günler filminin birçok sahnesi İstanbul'da çekilirken, dizinin en sevilen sahnelerinden biri olan turşu dükkanı sahnesi ise Cihangir'de çekilmiştir.

NEŞELİ GÜNLER FİLMİ KONUSU

Kazım Efendi ve Saadet Hanım altı çocuklarıyla birlikte yaşayan ve geçimini turşucu dükkanlarından sağlayan ve sürekli atışan bir karı kocadır. Bir gün küçük tartışmaları büyür ve Kazım Efendi üç çocuğuyla birlikte evden çekip gider. İkisi de alttan almayınca ve Saadet Hanım da evden taşınıp izini kaybettirince yıllar süren ayrılık kaçınılmaz olur. Kardeşler büyüyüp çalışacak yaşa geldiğinde, bir gün kardeşlerden Ahmet ve Mehmet aynı kızın ikisini aynı anda idare ettiğini fark edip birbirlerine girer; fakat onları amcaları Ziya ayırır ve gerçeği söyler. Böylece altı kardeş tekrar bir araya gelir ve anne babayı tekrar bir araya getirme planları yapmaya başlarlar.

NEŞELİ GÜNLER OYUNCULARI

Münir Özkul - Kazım Bey

Adile Naşit - Saadet Hanım

Şener Şen - Ziya

Mürüvvet Sim - Sıdıka Hanım

Ayşen Gruda - Nilgün

Ahmet Sezerel - Uğur

Oya Aydoğan - Zeynep

İhsan Yüce - Nazif Efendi

Ali Sururi - Uğur'un Babası

Gülşen Gürsoy - Mehtap

Feridun Şavlı - Yaşar

Ahmet Arıman - Ömer

Yaman Coşkun - Ahmet

Tamer Şahin - Mehmet

Necati Aslan - Tuncay

Selim Naşit Özcan - Kahvehanedeki Adam

Ekrem Dümer - Komiser