Neşeli Günler nerede çekildi, oyuncuları kimdir? İşte Neşeli Günler filmi oyuncu kadrosu

Neşeli Günler filmi yoğun ilgi görüyor. Türk sinemasının sevilen filmlerinden olan Neşeli Günler oyuncuları merak ediliyor. Filmin kadrosunda Münir Özkul, Şener Şen, Adile Naşit, Oya Aydoğan, Ayşen Gruda, Ahmet Sezerel, İhsan Yüce gibi isimler yer alıyor.

NEŞELİ GÜNLERDE NEREDE ÇEKİLDİ?

Neşeli Günler filminin birçok sahnesi İstanbul'da çekilmiştir. Dizinin en sevilen sahnelerinden biri olan turşu dükkanı ise Cihangir'dedir.

NEŞELİ GÜNLER OYUNCULARI

Münir Özkul - Kazım Bey

Adile Naşit - Saadet Hanım

Şener Şen - Ziya

Mürüvvet Sim - Sıdıka Hanım

Ayşen Gruda - Nilgün

Ahmet Sezerel - Uğur

Oya Aydoğan - Zeynep

İhsan Yüce - Nazif Efendi

Ali Sururi - Uğur'un Babası

Gülşen Gürsoy - Mehtap

Feridun Şavlı - Yaşar

Ahmet Arıman - Ömer

Yaman Coşkun - Ahmet

Tamer Şahin – Mehmet

NEŞELİ GÜNLER FİLMİ KONUSU

Kazım Efendi ve Saadet Hanım altı çocuklarıyla birlikte yaşayan ve geçimini turşucu dükkanlarından sağlayan ve sürekli atışan bir karı kocadır. Bir gün küçük tartışmaları büyür ve Kazım Efendi üç çocuğuyla birlikte evden çekip gider. İkisi de alttan almayınca ve Saadet Hanım da evden taşınıp izini kaybettirince yıllar süren ayrılık kaçınılmaz olur. Kardeşler büyüyüp çalışacak yaşa geldiğinde, bir gün kardeşlerden Ahmet ve Mehmet aynı kızın ikisini aynı anda idare ettiğini fark edip birbirlerine girer; fakat onları amcaları Ziya ayırır ve gerçeği söyler. Böylece altı kardeş tekrar bir araya gelir ve anne babayı tekrar bir araya getirme planları yapmaya başlarlar.