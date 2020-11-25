Neşeli Günler nerede çekildi, oyuncuları kimdir? İşte Neşeli Günler filmi oyuncu kadrosu
Neşeli Günler filmi oyuncuları izleyiciler tarafından araştırılıyor. Senaryosunu Sadık Şendil'in yazdığı, yönetmenliğini Orhan Aksoy'un yaptığı, 1978 yılı yapımı olan filmde birçok ünlü isim rol alıyor. Peki, Neşeli Günler nerede çekildi? İşte filmin oyuncuları ve detaylar
Neşeli Günler filmi yoğun ilgi görüyor. Türk sinemasının sevilen filmlerinden olan Neşeli Günler oyuncuları merak ediliyor. Filmin kadrosunda Münir Özkul, Şener Şen, Adile Naşit, Oya Aydoğan, Ayşen Gruda, Ahmet Sezerel, İhsan Yüce gibi isimler yer alıyor.
NEŞELİ GÜNLERDE NEREDE ÇEKİLDİ?
Neşeli Günler filminin birçok sahnesi İstanbul'da çekilmiştir. Dizinin en sevilen sahnelerinden biri olan turşu dükkanı ise Cihangir'dedir.
NEŞELİ GÜNLER OYUNCULARI
Münir Özkul - Kazım Bey
Adile Naşit - Saadet Hanım
Şener Şen - Ziya
Mürüvvet Sim - Sıdıka Hanım
Ayşen Gruda - Nilgün
Ahmet Sezerel - Uğur
Oya Aydoğan - Zeynep
İhsan Yüce - Nazif Efendi
Ali Sururi - Uğur'un Babası
Gülşen Gürsoy - Mehtap
Feridun Şavlı - Yaşar
Ahmet Arıman - Ömer
Yaman Coşkun - Ahmet
Tamer Şahin – Mehmet
NEŞELİ GÜNLER FİLMİ KONUSU
Kazım Efendi ve Saadet Hanım altı çocuklarıyla birlikte yaşayan ve geçimini turşucu dükkanlarından sağlayan ve sürekli atışan bir karı kocadır. Bir gün küçük tartışmaları büyür ve Kazım Efendi üç çocuğuyla birlikte evden çekip gider. İkisi de alttan almayınca ve Saadet Hanım da evden taşınıp izini kaybettirince yıllar süren ayrılık kaçınılmaz olur. Kardeşler büyüyüp çalışacak yaşa geldiğinde, bir gün kardeşlerden Ahmet ve Mehmet aynı kızın ikisini aynı anda idare ettiğini fark edip birbirlerine girer; fakat onları amcaları Ziya ayırır ve gerçeği söyler. Böylece altı kardeş tekrar bir araya gelir ve anne babayı tekrar bir araya getirme planları yapmaya başlarlar.
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