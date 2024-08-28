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Neşeli Günler filmi ne zaman çekildi, konusu ne, oyuncuları kimler?

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Neşeli Günler filmi ne zaman çekildi, konusu ne, oyuncuları kimler
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2024 17:57

Yeşilçam'ın duygu yüklü bir aile komedisi olan Neşeli Günler 28 Ağustos Çarşamba akşamı Star Tv’de ekranlara geliyor. Yönetmenlik koltuğunda Orhan Aksoy'un oturduğu, yapımcılığını Nahit Ataman'ın üstlendiği, senaryosunu ise Sadık Şendil'in yazdığı film izleyicilere nostaljik dakikalar yaşatıyor.  Peki, Neşeli Günler filmi ne zaman çekildi, konusu ne, oyuncuları kimler?

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NEŞELİ GÜNLER HANGİ YIL ÇEKİLDİ?

Başrollerini Münir Özkul ve Adile Naşit'in turşucu rolünde oynadığı 1978 yapımı Neşeli Günler filmi, geçimsiz bir çiftin ayrılmasını ve sonrasında gelişen olayları komik bir dille anlatmaktadır.

NEŞELİ GÜNLER KONUSU

Kazım Efendi ve Saadet Hanım altı çocuklarıyla birlikte yaşayan ve geçimini turşucu dükkanlarından sağlayan ve sürekli atışan bir karı kocadır. Bir gün küçük tartışmaları büyür ve Kazım Efendi üç çocuğuyla birlikte evden çekip gider. İkisi de alttan almayınca ve Saadet Hanım da evden taşınıp izini kaybettirince yıllar süren ayrılık kaçınılmaz olur.

Kardeşler büyüyüp çalışacak yaşa geldiğinde, bir gün kardeşlerden Ahmet ve Mehmet aynı kızın ikisini aynı anda idare ettiğini fark edip birbirlerine girer; fakat onları amcaları Ziya ayırır ve gerçeği söyler. Böylece altı kardeş tekrar bir araya gelir ve anne babayı tekrar bir araya getirme planları yapmaya başlarlar?

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NEŞELİ GÜNLER OYUNCULARI

Münir Özkul - Kazım Efendi

Adile Naşit - Saadet Hanım

Şener Şen - Ziya

Mürüvvet Sim - Sıdıka Hanım

Ayşen Gruda - Nilgün

Ahmet Sezerel - Uğur

Oya Aydoğan - Zeynep (ses. Ayşin Atav)

İhsan Yüce - Nazif Efendi

Ali Sururi - Halis Bey

Gülşen Gürsoy - Mehtap

Feridun Şavlı - Yaşar

Ahmet Arıman - Ömer

Yaman Coşkun - Ahmet

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