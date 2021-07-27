Nerminin Enfes Mutfağı sunucusu Nermin Gül kimdir?

Boşnak göçmeni bir ailenin kızı olan Nermin Gül, 1983 tarihinde dünyaya geldi. Henüz 10 yaşındayken çalışmaya başladı. 20 yıllık evli olan Nermin Gül’ün bir kız, iki erkek olmak üzere 3 çocuğu var. Binlerce takipçisi olan bir Instagram kanalı olan Nermin Gül, TRT 1 kanalında yayınlanan “Misafirim Var” adlı yemek programıyla adını geniş bir kitleye duyurdu. Sunuculuğun yanı sıra, Eğitmen Şef olarak dersler vermektedir. Son olarak yazdığı kitapla gündeme gelen Nermin Gül, Hani Yapamazdım kitabında özellikle Anadolu’daki kadınlarımızın hayatlarına dokunmayı, onlara bir kadının isteyince neler başarabileceğini bire bir anlatmayı hedefliyor.

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