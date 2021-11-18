Nergis Öztürk Yargı’nın kadrosuna dahil oldu…

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Bu sezonun en çok konuşulan projelerinden, ‘Yargı’nın hikayesine ‘Seda’ karakteriyle Nergis Öztürk dahil oldu. Yer aldığı televizyon dizileri ve sinema filmlerinin yanı sıra tiyatro oyunlarıyla da birçok başarılı projeye imza atan Öztürk, hikayede Engin’in (Onur Durmaz) avukat teyzesi Seda’ya hayat verecek. Başarılı oyuncunun hikayenin seyrini nasıl değiştireceği şimdiden merakla beklenirken ‘Yargı’ heyecanın giderek yükseleceği yeni bölümleriyle izleyenleri şaşırtmaya devam edecek.

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Ece Yüksel, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nergis Öztürk, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

‘Yargı’ her Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!