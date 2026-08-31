Nergis Öztürk: ‘Haysiyet’te Yeşilçam tadı var

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Başarılı oyuncu, çekimleri Balat’ta devam eden yapımı “Birçok hikâyeyi içinde barındıran, Yeşilçam tadında çok katmanlı bir dizi” olarak tanımladı.

Sadık Karlıova’nın (Kerem Alışık) eşi Nimet rolünde izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Öztürk, karakteri için “Aileyi bir arada tutmak için çabalayan fedakâr bir anne. Güçlü bir Anadolu kadını. Ancak onun da zaafları ve acıları var. Zaman içinde sevinçlerine, acılarına ve sınavlarına tanık olacağız” dedi.

Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün oturduğu, başrolleri Kerem Alışık, Doğukan Güngör, Reha Özcan ve Merih Öztürk’ün paylaştığı, Süreç Film imzalı ‘Haysiyet’ 8 Eylül’de başlayacak.