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Nergis Öztürk: ‘Haysiyet’te Yeşilçam tadı var

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#Nergis Öztürk#Kanal D#Haysiyet
Nergis Öztürk: ‘Haysiyet’te Yeşilçam tadı var
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2026 08:10

Kanal D’nin yeni dizisi ‘Haysiyet’in Nimet’i Nergis Öztürk, projeye dair ilk detayları paylaştı.

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Başarılı oyuncu, çekimleri Balat’ta devam eden yapımı “Birçok hikâyeyi içinde barındıran, Yeşilçam tadında çok katmanlı bir dizi” olarak tanımladı.

Sadık Karlıova’nın (Kerem Alışık) eşi Nimet rolünde izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Öztürk, karakteri için “Aileyi bir arada tutmak için çabalayan fedakâr bir anne. Güçlü bir Anadolu kadını. Ancak onun da zaafları ve acıları var. Zaman içinde sevinçlerine, acılarına ve sınavlarına tanık olacağız” dedi.

Nergis Öztürk: ‘Haysiyet’te Yeşilçam tadı var

Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün oturduğu, başrolleri Kerem Alışık, Doğukan Güngör, Reha Özcan ve Merih Öztürk’ün paylaştığı, Süreç Film imzalı ‘Haysiyet’ 8 Eylül’de başlayacak.

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#Nergis Öztürk#Kanal D#Haysiyet

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