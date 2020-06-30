Nereye Bakıyor Bu Adamlar oyuncuları kimdir? İşte Nereye Bakıyor Bu Adamlar filmi konusu
Nereye Bakıyor Bu Adamlar filmi oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Sevilen Türk filmleri televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Nereye Bakıyor Bu Adamlar filmin başrollerinde usta isimler Zeki Alasya ve Metin Akpınar yer alıyor. İşte 1976 tarihli Nereye Bakıyor Bu Adamlar filminin konusu ve oyuncuları…
Nereye Bakıyor Bu Adamlar filmi televizyon ekranlarında yeniden izleyici ile buluşuyor. Sevilen Türk filmlerinden biri olan Nereye Bakıyor Bu Adamlar’ın oyuncu kadrosunda Zeki Alasya, Metin Akpınar, Meral Zeren, Kenan Pars gibi isimler yer alıyor.
NEREYE BAKIYOR BU ADAMLAR FİLMİ OYUNCULARI
Filmin oyuncuları arasında Zeki Alasya, Metin Akpınar, Meral Zeren, Kenan Pars gibi isimler yer alıyor.
NEREYE BAKIYOR BU ADAMLAR FİLMİ KONUSU
Beşik kertmesiyle evlenmek için İstanbul’un yolunu tutan Metin ve en yakın arkadaşı Zeki’yi kader yol iz bilmedikleri büyük şehirde, patronunun gazabından kurtulmak için sıradışı bir reklam konusu bulmaya çalışan fotoğrafçı Tarık ile karşılaştırır. Şaşkın şaşkın bakınırken fotoğraflarını çeken Tarık sayesinde şöhretleri tüm ülkeye yayılır. İki kafadarın nereye baktıklarını doğru tahmin edene verilecek büyük ödül heyecanı iyice artırır. Zeki ve Metin ne olduğunu anlayamadan reklam çevrelerinin kullandığı iki obje haline gelmiştir.
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