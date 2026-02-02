Neredeyse saç saça baş başa kavga edeceklerdi! Eltiler savaşı bitiyor… Barışın ilk adımları

Haberin Devamı

Mektupta, "Hayatın bazen parçalanmış veya belirsiz hissettirdiği bir zamanda," deniyordu, "Noel mevsimi bizi birbirimize cömert bir kalp, anlayış ve umutla uzanmanın gücünü hatırlamaya davet ediyor."

Bu mesaj Kate Middleton’ın 2024’ü kanser mücadelesiyle geçirmesinden sonra, 2025’te hem kendisi, hem çekirdek ailesi hem de mensubu olduğu İngiliz kraliyet ailesi için birçok değişimi işaret ediyordu.





AİLENİN YAŞADIKLARI VE KENDİ HASTALIĞI HER ŞEYE DAMGA VURDU

Aile içinde yıllardır devam eden kavga ve küslüklerin bu sene son bulması bekleniyor. Tıpkı gelini gibi kansere yakalanan ve tedavisi hâlâ süren Kral Charles ve Kate Middleton bu barış havasını baş başa ve el ele yarattılar.

Haberin Devamı

Artık oğlu Harry ve gelini Meghan Markle’ın İngiltere’ye birlikte gelip bu küslüğe bir son verilmesini isteyen Charles böylece torunları Archie ve Lilibet’e olan hasretini de dindirmek istiyor.

Yaşı ilerleyen ve sağlığı bozulan kral kalan ömründe iki oğlu Harry ve William’ın barışmasını ve ailenin uzun süredir hasret kaldığı huzura kavuşmasını arzuluyor. Bu uğurda da çok güvendiği gelini Kate’i görevlendirdi.

BARIŞ ANLAŞMASI OPERASYONUNUN BAŞINA GEÇTİ

Kraliyet ailesinde Kate Middleton'ın kayınbiraderi ve baldızı Prens Harry ve Meghan Markle’ın aileye geri dönmesi ve kopan ilişkilerin onarılması için harekete geçtiği söyleniyor.

İddialara göre Meghan Markle’la şahsen de kavgalı olan Kate eltisine ulaşarak çifte özel olarak barış teklifinde bulunmayı planlıyor.

Meghan Markle kansere yakalandığı ortaya çıktıktan sonra kocası Harry2yle birlikte özel bir açıklama yayınlayarak Kate Middleton'a iyi iletmiş olsa da Sussex'ler 2020'de kraliyet ailesinden ayrılıp ABD'ye yerleştiklerinden beri iki kadın neredeyse hiç konuşmadı.

Haberin Devamı

Ancak Kate Middleton, ciddi şekilde hasta olan babaları Kral Charles hayattayken, 43 yaşındaki Prens William ve 41 yaşındaki Prens Harry'yi yeniden bir araya getirme arayışında iki çocuk annesi Meghan Markle'ı müttefik olarak kazanmayı umuyor.

KOCASINI İKNA EDİP ELTİSİYLE BARIŞACAK

Hatta iddialara göre bu konuda kocasına karşı çıkmaya bile hazır; William, Kaliforniya'da yaşayan Sussex'lerle barışmaya karşı kararlı bir şekilde karşı çıkıyor.

Saray kaynakları ise "Kate'in kalbinde 2026'ya girerken sadece huzur ve sevgi var" diyor ve "Prens William bunun korkunç bir fikir olduğunu düşünse bile, yıllarca Meghan'a tek kelime etmemiş olmasına rağmen onunla diyaloğa girmeye istekli." yorumunu yapıyor.

Haberin Devamı

William’la nişanlanıp aileye girdikten sonra kocasının kardeşi Harry’yle çok iyi arkadaş olan Kate Middleton şimdi ise onun karısı Meghan’ı bu küslüğü bitirmek için son çaresi olarak görüyor.

HARRY'YE ULAŞMAK İÇİN ÖNCE KARISINA ULAŞMAK ZORUNDA

Kate’in Meghan'ın onayını almadan Harry'ye ulaşmanın bir yolu olmadığını bildiği bu yüzden de iletişim ekibiyle birlikte ona ulaşmanın bir yolunu aradığı konuşuluyor.

Aslında William ve Harry arasındaki anlaşmazlık Harry'nin 2018'de “Amerikalı boşanmış kadınla” evlenmesinden önce başlamıştı. Aile bu evliliğe çok sıcak bakmasa da Harry’nin isteğine karşı çıkılmadı.

Haberin Devamı

Harry, 2023’ün hemen başında piyasaya çıkan anı kitabı Spare'de, ağabeyiyle 2019'da yaşadığı kavgayı yazmıştı. William, Harry’nin karısı Meghan'ı "zor" ve "kaba" olarak nitelendirmiş, iki kardeş daha sonra kavgaya girişmiş ve William iddiaya göre kardeşi Harry’yi yakasından tutup yere sermişti.

KAVGALARI YILLARDIR DİLLERDE

Kate ve Meghan da yıllar yılı bu anlaşmazlıkta başrol oynamıştı. Meghan ve Harry'nin 2021'deki sansasyonel televizyon röportajında ​​Meghan, düğünlerinden önce Prenses Charlotte'un nedime elbisesi yüzünden Kate Middleton'ı ağlattığı söylentilerine değinmiş ve aslında kendisinin Prenses Kate tarafından ağlatıldığını iddia etmişti.

Haberin Devamı

Meghan İngiliz basınında haklarında çıkan karalama haberlerinde de Kate’in parmağı olduğunu savunmuş, Kate Middleton’ın iletişim ekibinin sürekli basına haber sızdırdığını söylemişti.

Kate Middleton yıllardır kraliyet ailesinin dünyaya dönük yüzü ve en sevilen üyesi. Aynı zamanda da aile içindeki en yetenekli “diplomat” olarak tanınıyor.





O SADECE BİR PRENSES DEĞİL AYNI ZAMANDA ÇOK BAŞARILI BİR DİPLOMAT

Ve diplomat Kate kocasıyla yakın dostu olan kardeşi Harry’nin kavgalı olmasına çok üzgün olduğu ve aileyi yeniden bir araya toplamayı kendine görev edindiği için geçmişteki kırgınlıklarını bir kenara bırakmaya çoktan hazır…

Meghan Markle bombayı patlattığı o röportajında yaşadıkları tartışmanın ardından Middleton'ın hatasını kabul ettiğini ve özür dilediğini de itiraf ederek eltisinin kendisine çiçek ve özür dileyen bir not ilettiğini söylemişti.