Neredeyse evleneceği adama arabayla çarpıp öldürüyordu… Büyük aşklarının filmi bile çekildi… Kader birleştirdi, ölüm ayırdı

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O zamanlar bir araba galerisinde çalışan güzel sarışın bir genç kadındı. Galeriye gelen ünlü şarkıcı bir araba satın almak isteyince yolları kesişmiş oldu.

İLERİDE EVLENECEĞİ KADINDAN ARABA SATIN ALMIŞTI

“Onun Cadillac bayisinde tanıştığımızı hatırlıyorum ve ‘Tanrım, ne güzel bir kız’, sanırım onu bir gün tekrar göreceğim’ demiştim” diye anlatmıştı ünlü şarkıcı o günü hatırlarken…

Dün hayatını kaybeden Brian Wilson ve eşi Melinda Ledbetter'ın aşkları adeta bir film gibiydi... Zaten yıllar sonra bu masal gibi evliliğin filmi de çekilecekti...

İşte dün hayatını kaybeden Brian Wilson ve eşi Melinda Ledbetter'ın yolları çok uzun yıllar önce, 1986’da yolları böyle kesişmişti.

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Beach Boys grubunun solisti olan Wilson o zamanlar ününün doruğundaydı ancak şöhretin yükü ona ağır geliyordu.

AŞIK OLDULAR AMA ONLARI AYIRDILAR

Bir terapisti vardı ve Dr. Eugene Levy adındaki bu adam Brian Wilson’ın görür görmez vurulduğu Melinda Ledbetter'la yakınlaşmalarına engel olmuş, ünlü şarkıcının yasal vasisi olduğu için iki aşığın görüşmesine bile izin vermemişti.

Oysa kader ağlarını çoktan örmüştü ve hayat Brian Wilson ve Melinda Ledbetter'ın bir araya gelebilmesi için küçük bir oyun daha oynayacaktı…

1992’de, terapisti izin vermediği için ayrılmalarından üç yıl sonra yeniden bir araya gelişleri de ilki gibi büyük bir tesadüfle gerçekleşecekti.

Ünlü şarkıcı aslında haytı boyunca ruhsal sıkıntılar çekmişti... Onu bu durumdan kurtaran ve kariyerini kurtarak da karısı olacaktı

KADER AĞLARINI ÖRDÜ... TEHLİKELİ TESADÜF ONLARI YİNE BULUŞTURDU

Melinda Ledbetter'ın kullandığı araba dalgın şekilde karşıdan karşıya geçen Brian Wilson’ı neredeyse ezecekti! Bu kazadan zor kurtulan ünlü şarkıcı şoför koltuğunda unutamadığı o güzle kadını görünce şaşkına dönmüştü…

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Çift 1995’te evlendi. Melinda Ledbetter kocası Brian Wilson’ın menajeri oldu. Kendilerine mutlu bir yuva kuran aşıklar evlilikleri boyunca 5 çocuk evlat edinip büyüttüler.

Büyük aşıkları sadece ölüm ayırabilirdi ve öyle de oldu…

Çocukları Brian Wilson'ın ölüm haberini duyururken onun yeni çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı

ONLARI BİR TEK ÖLÜM AYIRABİLİRDİ!

Melinda Ledbetter 30 Ocak 2024’te hayatını kaybetti.

Brian Wilson karısının ölümünün ardından herkesi gözyaşlarına boğan bir açıklama yapmış “28 yıldır sevgili eşim olan Melinda bu sabah vefat etti. Beş çocuğumuz ve ben gözyaşları içindeyiz. Kaybolmuş durumdayız. Melinda benim eşimden daha fazlasıydı. O benim kurtarıcımdı” demişti.

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Ünlü şarkıcının ilk eşi Marilyn Rovell'den 57 yaşında Carnie ve 55 yaşında Wendy adında iki kızı daha vardı.

Ünlü çift kendilerini anlatan Love & Mercy filminin galasında bile el eleydi

TEK DAYANAĞINI KAYBETTİ, DEMANSA YAKALANDI

Karısı öldükten kısa bir süre sonra Brian Wilson’a demans teşhisi kondu. Çocukları Wilson’ı demansa yakalandıktan sonra vesayet altına aldırdılar.

Hayattaki en büyük dayanağını kaybettikten sonra yaşadığı büyük üzüntü hastalığıyla birleşince daha fazla dayanamayan Brian Wilson dün son nefesini verdi.

Briam Wilson gençliğini canlandıran Paul Dano ve ortaya yaşlı halini oynayan John Cusack'ın arasında böyle poz vermişti

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Çocukları ünlü şarkıcının ölüm haberini duyururken “Sevgili babamız Brian Wilson'ın vefat ettiğini duyurmaktan büyük üzüntü duyuyoruz. Şu anda ne söyleyeceğimizi bilemiyoruz. Ailemiz yas tutarken lütfen mahremiyetimize saygı gösterin. Acımızı tüm dünyayla paylaştığımızın farkındayız. Sevgi ve merhametle.” şeklinde bir açıklama yaptılar. Brian Wilson filmde eşini canlandıran ünlü oyuncu Elizabeth Banks'le böyle poz vermişti

BÜYÜK AŞKLARI BİR FİLME DE KONU OLMUŞTU

Brian Wilson ve Melinda Ledbetter’ın aşkı ve o dönemlerde terapisti olan Eugene Levy’nin aralarına girmesi 2014’te çekilen Love & Mercy adındaki bir filme de konu olmuştu.

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Filmde Brian Wilson’ı John Cusack, eşi Melinda Ledbetter’ı ise Elizabeth Banks canlandırmıştı.