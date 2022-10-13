Neler Oluyor Hayatta’ya bağlanan İbrahim Tatlıses çaresiz aileye yardım eli uzattı!

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Esenyurt’ta bir apartmanın bodrum katında yaşayan Gönül Çeper’in bin lira kira verdiği eve, ev sahibi 3,5 katı para istedikten sonra ret cevabı alınca elektrik sayacını sökerek anne ve oğullarını karanlığa mahkûm etti. İki oğluyla 15 gündür elektriksiz evde kalan kadının yaşadığı çaresizliğe İbrahim Tatlıses duyarsız kalamadı.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses programa bağlanarak “Kirasını ödeyemeyen kadın var ya onun kirasını ben üstlenmek istiyorum. Ev sahibiyle görüşeceğim. Ben ev sahibiyle görüşüp tümünü üstlenmek istiyorum.” diyerek yardımda bulundu.