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Neler Oluyor Hayatta yeni sezona hazır

Güncelleme Tarihi:

#Neler Oluyor Hayatta#Kanal D#Hakan Ural
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2024 13:48

Kanal D’nin sabah kuşağı programı “Neler Oluyor Hayatta” izleyicilerle buluşmak için gün sayıyor. 26 Ağustos’ta yeni sezona “Merhaba” diyecek programın fragmanı yayınlandı. Tanıtım filminde Hakan Ural’ın “Biz halkın sesiyiz.” ifadesi dikkat çekiyor.

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İDDİALI HAZIRLANIYOR

Gündeme ve insana dair her şeyin konuşulduğu “Neler Oluyor Hayatta” yeni sezona iddialı hazırlanıyor.  Çok farklı konu ve konuklarıyla yeni sezon da ilgi çekici başlıklara yer verecek olan programın tanıtım filmi yayınlandı.

Neler Oluyor Hayatta yeni sezona hazır

KAMERA VATANDAŞA DÖNÜYOR

Tanıtımda sunucu Hakan Ural, çekimler için poz verirken “Biz halkın sesiyiz. Halkımızla biz bu stüdyoda bütünleştik.” ifadelerini kullanıyor. Bunun üzerine sokağa dönen kamera, vatandaşların hem program hem de Hakan Ural ile ilgili olumlu mesajlarını aktarıyor.

HAFTA İÇİ HER GÜN 09:00’DA

Neler Oluyor Hayatta” 26 Ağustos Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 09.00’da Kanal D’de olacak.

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#Neler Oluyor Hayatta#Kanal D#Hakan Ural

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