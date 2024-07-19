Nefeste Kal filmi konusu nedir, nerede çekildi? İlk kez TV'de! Nefeste Kal oyuncuları ve karakterleri

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Nefeste Kal filmi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerinde Richard Roxburgh , Rhys Wakefield , Alice Parkinson, Dan Wyllie ve Ioan Gruffudd yer almaktadır . Wight ayrıca filmin yapımcılığını üstlenmiş olup, yapımcılığını ise James Cameron üstlenmiştir .
NEFESTE KAL KONUSU NEDİR?
Bir tropikal fırtına yüzünden mağaranın derinliklerine inmek zorunda kalan su altı ekibi, denize açılan ve bilinmeyen bir çıkış yolu ararken, ölümcül zeminler, şiddetli sular ve yavaş yavaş artan panik ile savaşmak zorundadır. Usta dalgıç Frank McGuire, Güney Pasifik'teki Esa-ala Mağaraları'nı aylardır araştırmaktadır. Ancak çıkış yolu beklenmedik bir sel ile tıkandığı için, 17 yaşındaki oğlu Josh ve ekibi finanse eden Carl Hurley'nin de dahil olduğu ekip planlarını değiştirmek zorunda kalmıştır. Ekip, gün geçtikçe azalan yiyecekleri ile sualtı labirentinde yolunu bulmak zorundadır.
NEFESTE KAL OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Richard Roxburgh- Frank McGuire rolünde
Ioan Gruffudd - Carl Hurley rolünde
Rhys Wakefield - "Josh" McGuire rolünde
Alice Parkinson, Victoria "Vic" Elaine rolünde
Dan Wyllie - George rolünde
Christopher- James Baker JD rolünde
Nicole Downs- Liz rolünde
Allison Cratchley - Judes rolünde
Cramer Cain Luko rolünde
Andrew Hansen Dex rolünde
John Garvin Jim Sergeant rolünde