Nefeslerin tutulduğu bölümde Ceylin tehlikede! Yargı'da neler oldu?

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Ilgaz ve Ceylin’in yürekleri burkan ayrılığının izleyenleri derinden etkilediği bölümde Serdar’a dair şüpheler giderek arttı. Hakimin ardından Çağdaş’ın da zehirlenerek öldüğü bölümde okun ucu bu sefer de Ceylin’i gösterdi. Büyük bir tehlikeyle burun buruna gelen Ceylin’e ne olacağı şimdiden merak konusu oldu.

Ilgaz ve Ceylin’in boşanmaya karar verdikleri bölümde ikilinin ayrılık konuşması izleyenlere duygusal dakikalar yaşattı. Zafer’in öldürüldüğü yerdeki kamera kayıtlarında Serdar’ın görülmesi ve Serdar’ın HTS kayıtlarının Zafer’in taşındığı tüm yerlerle eşleşmesi, onun üzerindeki şüpheleri giderek artırdı. Cezaevinden sonra ortadan kaybolan Serdar’ın yerleştirildiği otel Tuğçe, Parla ve Merve’nin yardımlarıyla bulunsa da Serdar çoktan otelden kaçırılmıştı. Yekta, Serdar’ı korkutmak için adliyeye getirirken Yekta’nın üzerinde kurduğu baskıyla Serdar, Zafer’i kendisinin öldürdüğünü Yekta’ya itiraf etti. Yekta, Serdar’ın itirafıyla beraber onu apar topar adliyeden uzaklaştırmak istese de Pars’ın ikiliyi görmesi “Serdar için yolun sonu mu geldi?” sorusunu akıllara getirdi. Ilgaz ve Derya’nın baktığı dosyayla ilgili gizem ise giderek arttı. Çağdaş’ı görmeye giden Ilgaz ve Ceylin, kısa bir süre sonra Çağdaş’ın da hakim gibi zehirlenerek öldürülmesiyle dehşete düştü. Çağdaş’ın geçmişte yargılandığı cinayet vakasındaki kurbanın ailesinden şüphelenen Ilgaz, o davada Çağdaş’ı savunan Ceylin’in de başına bir şey gelmesinden endişe duydu. Nefeslerin tutulduğu bölümde kendisini İnci olarak Ceylin’e tanıtan kadının o davadaki kurbanın ablası Yeşim olduğunun anlaşıldığı anlarda tansiyon iyice yükseldi. Ceylin’in Yeşim’in yanında bıraktığı su şişesinden içip içmeyeceği nefes kesen dakikalara sebep olurken zaman atlamasının yaşandığı bölümde Ceylin’in suçlandığı cinayete dair detaylar ise hala gizemini koruyor.

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Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Pınar Çağlar Gençtürk, Başak Gümülcinelioğlu, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.

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‘Yargı’ yeni bölümüyle her pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…