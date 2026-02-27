Nefesler tutuldu Azem geri döndü... Eski dostlar düşman oldu!

Haberin Devamı

AZEM ORTAYA ÇIKTI, SIR PERDESİ ARALANDI

Eski öğrencisi, polis müdürü Erman’ın yanına giden Azem, yaşanan süreci anlattı. “Beni arama, iyiyim demek için geldim” sözleriyle bir süre daha ortalarda görünmeyeceğinin sinyalini verdi.

Öte yandan Reyyaz’ın parasının kaybolduğunu öğrenen Cihan, durumu önce Necmi’ye ardından Kuyucaklı arkadaşlarına anlattı. Nusret ise kayıp parayla ilgisi olmadığını savundu. Ancak Cihan ile Nusret arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.

OTELDE GERİLİM TIRMANIYOR





Senarist Demir’in yanına yerleşen Azem, burada geleceğe dair planlar yapmaya başladı. Demir ise dışarıda yaşananları tek tek anlattı: Nehir’in durumunun iyi olmadığını, Cihan ve ekibinin Reyyaz’ın parasını aldığını ancak paranın ortadan kaybolduğunu söyledi. Üstelik Ferda’nın eşi Gülten’in otele gelerek Azem’in, Ferda’nın babası olduğunu dile getirdiğini aktardı. Şiir kitabında adı geçen “Azem Yücedağ” isminin Ferda’nın dikkatini çektiğini belirtti.

Kamuran’ın uyarıları sonrası Dilber’e yakınlaşmaya karar veren Servan da Mısır Palas Otel’e yerleşti. Haberi alan Dilber, Servan’ın odasına giderek net bir tavır sergiledi: “Benimle ilgili bir umudun varsa aklından bile geçirme.”

GERÇEKLER TEK TEK ORTAYA ÇIKIYOR

Ferda’nın eşi Gülten, Nehir’le görüşerek Ferda’nın gerçeği öğrenmesi gerektiğini söyledi. “Babanız, Ferda’nın sizin kardeşiniz olduğunu bana söylemişti” sözleri Nehir’i şoke etti.

Kayıp paranın izini süren Cihan ise araştırmaları sonucu parayı Nusret’in aldığına kanaat getirdi. Takip ettiği Nusret’in, Nehir’in odasına girdiğini gören Cihan, içeride yasaklı madde verildiğine şahit oldu. Herkesi dışarı çıkaran Cihan ile Nusret arasında kavga çıktı. Nusret, parayı aldığını itiraf etti.

Yaşananları öğrenen Dilber büyük şaşkınlık yaşadı. Yıldız ve Dilber, Nehir’e Nusret’ten uzak durması gerektiğini söyledi. Demir de otelde çıkan kavgayı Azem, Nergis ve Kasım’a anlattı.

ANMA TÖRENİNDE BÜYÜK ŞOK

İzzet’in çağrısıyla Azem için otelde bir anma töreni düzenlendi. Dostları lobide bir araya geldi. Geceye son anda katılan Demir, Azem’in kitabının basıldığını duyurdu.

Eğlence havasında başlayan geceye Dilber’in sert çıkışı damga vurdu. Kasım, Nergis ve Piraye’ye tepki gösteren Dilber konuşmasını sürdürürken, kapıdan giren isim herkesi şoke etti: Azem hayattaydı.

“REYYAZ BENİ ÖLDÜRMEDİ, HAYATIMI KURTARDI”

Azem, başından geçenleri anlattı ve büyük sırrı açıkladı:

“Reyyaz beni öldürmedi, hayatımı kurtardı. Sonra onunla ödeştik. Necmi’nin planını söyledim. Aslında gidecektim ama siz intikam peşine düşünce gidemedim.”

Polis Erman ise Azem’i uyararak karşılarında tek bir yapı değil, birçok tehlikeli grubun olduğunu ve bir süre daha ortalarda görünmemesi gerektiğini söyledi.

BABA-OĞUL YÜZLEŞMESİ

Azem ile Cihan baş başa konuştu. Azem, oğlunu korumak için ortaya çıkmadığını, uzaktan da olsa her şeyi takip ettiğini belirtti. “Baba oluyormuşsun… Belki beni anlaman kolaylaşır. Her şeyi düzelteceğiz, başka çaremiz yok” sözleri duygusal anlara sahne oldu.

DİLBER’İN KISKANÇLIK KRİZİ

Azem yaşadığını Kasım, Nergis, Piraye ve Demir’e söylerken, Dilber’e söylememesi yeni bir krize yol açtı. Günlerce yas tutan Dilber, Azem ile Piraye’nin aynı evde kalmasını kıskançlıkla karşıladı.

“Piraye ile birlikte oldunuz mu? Bir sen kalmıştın, sen de yalancı oldun!” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Lobide Azem’in yanına giden Dilber, tam o sırada gelen Servan’la yakınlaşarak Azem’i kıskandırmaya çalıştı.

Otel lobisinde yaşanan bu yüzleşmeler, yeni hesaplaşmaların da habercisi oldu.