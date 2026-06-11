Eşref Rüya'dan nefes kesen final

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Dizinin son bölümünde;

İhtiyar’ın Nisan ile Eşref’in kızlarını kaçırmasının üstünden tam 3 yıl geçti. Evlatlarının hasretiyle yaşamaya alışan ikili, 3.doğum gününü de onsuz kutladı.

Çiğdem ile yeni bir hayatın hayallerini kuran Kadir, ona sürpriz yaptı ve birlikte yaşayacakları evi satın aldı.

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Geçmişin gölgesinden kurtulamayan Çiğdem, kendisini Kadir’e kayık görmedi.

‘Ben senin sevgini hak etmiyorum’ diyen Çiğdem, evlenme teklifi aldığı gün hayatına son verdi.

Sevdiği kadının mezarında gözyaşı döken Kadir, bir yandan da Savcı Selma’yı teselli etti.

Kadir, yaşadığı acının da etkilisiyle yıllardır içinde tuttuğu sırrı Eşref’e söyledi:

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Ben babasının boğazını kendi elleriyle sıkmış adamım, kafama sıkın benim

Yakup Baba’nın katilinin Kadir olduğunu öğrenen Eşref, haberi Gürdal, Faruk ve Irmak ile de paylaştı.

İhtiyar’ın olduğu adrese giden Eşref, Kadir’i karşısında görünce şoke oldu.

Öldürmüyorsan ben de yolunda ölürüm… Benim artık vadem doldu Eşref…

Kadir dediğini yaptı, Eşref’e doğrultulan silahın son anda önüne geçerek eski dostuna siper oldu.

Oğlu gözünün önünde vurulan Hıdır, onunla son kez vedalaştı.

Yıllar sonra kızının olduğu adrese giden Nisan, silahların arasından geçerek Rüya’ya ulaşmayı başardı.

İçerideki benim kızım… Beni delik deşik etseniz bile ben onu alacağım

Yıllar süren hasret bitti. Anne-kız kavuştu. Eşref’i arayan Nisan, güzel haberi onunla da paylaştı.

Yıllarca bu günü bekleyen Eşref ve Nisan ilk defa kızları ile bir gece geçirdi.

İhtiyar’dan sonsuza kadar kurtulduğunu düşünen Eşref, ondan gelen telefonla şoke oldu.

Ailemi almaya geleceğim, benim yanımda yaşayacaklar

Kızını ve sevdiği kadını alıp başka bir ülkede yeni hayatın hayallerini kuran Eşref, onların huzuru için her şeyi hazırladı.

Etrafındaki herkesi veda yemeği için restorana gönderen Eşref, İhtiyar’ı görüşmeye çağırdı.

Eşref, önce Faruk’a ‘En fazla 1 saat gecikirim’ dedi sonra da emrindeki bütün adamlarından evden uzaklaşmalarını istedi.

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İhtiyar’dan intikamını almaya kararlı olan Eşref, ikisi için de son gece olduğunun farkındaydı.

Nisan da dahil olmak üzerindeki etrafındaki herkes Eşref’in Savcı Selma ile görüşeceğini zannederken, o hayatının en zor mücadelelerinden birini veriyordu…

Karşısına çıkan herkesi etkisiz hale getirmeyi başaran Eşref, İhtiyar’ın silahından çıkan kurşunla vuruldu.

İçinde bir şey kopan Nisan, Faruk’tan eve geri dönmesini istedi. Eşref’e bir türlü ulaşamayan Gürdal da Irmak ve Gökçe’yi yanına alarak eve doğru yola çıktı.

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İhtiyar, kanlar içindeki Eşref’e olan düşmanlığının sebebini anlattı:

Sen bana dönüşüyordun Eşref…

Son bir hamleyle ayağa kalkan Eşref, silahındaki son kurşun ile İhtiyar’ı öldürdü.

Eve döndüklerinde Eşref’i çok sevdiği Fıstık’ın içinde hareketsiz gören Nisan yıkıldı.

10 yıl sonra…

Nisan, kızı Rüya ile birlikte Eşref Tek Gençlik Merkezi’ni kurdu. Eşref’in yıllardır garajda saklanan Fıstık’ını da Rüya’ya hediye etti.

Babasından kalan son şeyi dikkatle inceleyen Rüya, torpidoda bulduğu flashdisk ile herkesi bir kez daha yıllar öncesine getirdi.

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İhtiyar ile hesaplaşmasının nasıl biteceğini en başından bilen Eşref, tüm sevdiklerine tek tek veda etti…