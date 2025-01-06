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Necla Nazır'dan çarpıcı açıklamalar: Bir nebze hakkım varsa helal olsun!

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#Neler Oluyor Hayatta#Ferdi Tayfur#Necla Nazır
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2025 13:37

Kanal D’de hafta içi her gün yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” programında 2 Ocak 2025 günü hayatını kaybeden arabesk müziğin kralı Ferdi Tayfur’un tıklım tıklım dolup taşan cenaze töreni konuşuldu. Tayfur’un eski hayat arkadaşı ve bir döneme filmleriyle damga vuran sanatçı Necla Nazır, canlı yayına katıldı.

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Nazır, hem 33 yıllık hayat arkadaşı Ferdi Tayfur’u anlattı hem de kızı Tuğçe Tayfur ile kuzeni arasında cenazede yaşanan gerilimi yorumladı.

Nazır, Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın sunuculuğunu yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına özel olarak katıldığını, çok üzgün ve yorgun olduğunu dile getirdi.

Bundan sonra hiçbir magazin programına katılmak istemediğini de söyledi.

Necla Nazırdan çarpıcı açıklamalar: Bir nebze hakkım varsa helal olsun

'ONA SAYGIM, SEVGİM ÇOK BÜYÜK'

Duygularını son kez “Neler Oluyor Hayatta” programında ifade ettiğini söyleyen ünlü isim “Şu anda Ferdi Bey’in sadece duaya ihtiyacı var. Ona saygım, sevgim, hürmetim çok büyük. Nurlar içinde yatsın. Bir nebze hakkım varsa üzerinde; anamın ak sütü gibi helal olsun. Çok üzgün ve dalgınım.” ifadelerini kullandı.

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'HUZUR İÇİNDE UYUSUN'

Cenazede kızı Tuğçe ve kuzeni arasında yaşanan gerilim ile ilgili soruya ise “Ferdi Bey’i artık bizimle ilgili konularda rahatsız etmek istemiyorum, o huzur içinde uyusun.” şeklinde yanıt verdi.

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#Neler Oluyor Hayatta#Ferdi Tayfur#Necla Nazır

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