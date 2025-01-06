Necla Nazır'dan çarpıcı açıklamalar: Bir nebze hakkım varsa helal olsun!

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Nazır, hem 33 yıllık hayat arkadaşı Ferdi Tayfur’u anlattı hem de kızı Tuğçe Tayfur ile kuzeni arasında cenazede yaşanan gerilimi yorumladı.

Nazır, Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın sunuculuğunu yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına özel olarak katıldığını, çok üzgün ve yorgun olduğunu dile getirdi.

Bundan sonra hiçbir magazin programına katılmak istemediğini de söyledi.

'ONA SAYGIM, SEVGİM ÇOK BÜYÜK'

Duygularını son kez “Neler Oluyor Hayatta” programında ifade ettiğini söyleyen ünlü isim “Şu anda Ferdi Bey’in sadece duaya ihtiyacı var. Ona saygım, sevgim, hürmetim çok büyük. Nurlar içinde yatsın. Bir nebze hakkım varsa üzerinde; anamın ak sütü gibi helal olsun. Çok üzgün ve dalgınım.” ifadelerini kullandı.

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'HUZUR İÇİNDE UYUSUN'

Cenazede kızı Tuğçe ve kuzeni arasında yaşanan gerilim ile ilgili soruya ise “Ferdi Bey’i artık bizimle ilgili konularda rahatsız etmek istemiyorum, o huzur içinde uyusun.” şeklinde yanıt verdi.