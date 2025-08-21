Necip Memili: Oynarken çok keyif alıyorum!

Haberin Devamı

Memili, “Geçen sezon biraz yorulduk, tatillerimizi yapıp dinlendik. Çok eğlenceli bir karaktere hayat veriyorum ve aşırı keyifli oynuyorum. Bir sürü güzel anı biriktirdik. 13 bölüm harika geçti. Karşılığını alıyoruz. Eylülden sonra setimiz başlayacak. İnşallah daha da iyi olacak” açıklamasını yaptı.

Oyuncu, dizinin başarısının sebebini ise şu sözlerle anlattı: “Hem yapımın hem senaristin çok büyük bir katkısı var. Aksiyon sahnelerini seviyoruz. Güzel de becerdiğimizi düşünüyorum. Çok da özel bir ekip ile bir aradayız. O yüzden bu sene daha da heyecanlı olacak. Seti çok özledim. Kadro muhteşem, herkes işini çok disiplinli ve layığı ile yapıyor. Hayran olduğum ve beraber çalışmaktan onur duyduğum bir ekip.”