×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Necip Memili: Oynarken çok keyif alıyorum!

Güncelleme Tarihi:

#Necip Memili#Eşref Rüya#Kanal D
Necip Memili: Oynarken çok keyif alıyorum
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2025 09:36

“Eşref Rüya” dizisinin başarılı oyuncusu Necip Memili önceki gün Levent’teki menajerlik ofisinin çıkışında görüntülendi.

Haberin Devamı

Memili, “Geçen sezon biraz yorulduk, tatillerimizi yapıp dinlendik. Çok eğlenceli bir karaktere hayat veriyorum ve aşırı keyifli oynuyorum. Bir sürü güzel anı biriktirdik. 13 bölüm harika geçti. Karşılığını alıyoruz. Eylülden sonra setimiz başlayacak. İnşallah daha da iyi olacak” açıklamasını yaptı.

Necip Memili: Oynarken çok keyif alıyorum

Oyuncu, dizinin başarısının sebebini ise şu sözlerle anlattı: “Hem yapımın hem senaristin çok büyük bir katkısı var. Aksiyon sahnelerini seviyoruz. Güzel de becerdiğimizi düşünüyorum. Çok da özel bir ekip ile bir aradayız. O yüzden bu sene daha da heyecanlı olacak. Seti çok özledim. Kadro muhteşem, herkes işini çok disiplinli ve layığı ile yapıyor. Hayran olduğum ve beraber çalışmaktan onur duyduğum bir ekip.”

Gözden KaçmasınMüslüm Eşref Rüyanın yeni sezonu için kampa girdiMüslüm 'Eşref Rüya'nın yeni sezonu için kampa girdiHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Necip Memili#Eşref Rüya#Kanal D

BAKMADAN GEÇME!