×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Nebahat Çehre: Hayatım film olsun istemem

Güncelleme Tarihi:

#Nebahat Çehre#Muhteşem Yüzyıl#Aşk-I Memnu
Nebahat Çehre: Hayatım film olsun istemem
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2026 15:11

Usta oyuncu Nebahat Çehre, uzun süredir neden ekranlarda olmadığını açıkladı.

Haberin Devamı

Çehre “Yeni bir projeniz var mı” sorusuna “Muhteşem Yüzyıl” ve “Aşk-ı Memnu” sonrası gelen teklifleri değerlendirmediğini belirterek şu yanıtı verdi:

“Bazı roller benim üzerime yapıştı kaldı. O projelerden sonra gelen teklifleri kabul etmedim. Farklı bir rol, farklı bir karakter oynamak istiyorum.”

Ünlü sanatçı “Hayatınız film olsa sizi kimin oynamasını isterdiniz?” sorusunu da yanıtladı: “Hayır, hayatımın film olmasını istemiyorum. Kimsenin de oynamasını istemem.”

Nebahat Çehre: Hayatım film olsun istemem

Şarkıcı Melike Şahin’in “Ülkemizde sanatçılara verilen saygı yok” sözleri hatırlatılan Çehre, “Melike çok güzel bir kız. Sahneleri her zaman dolu. Ülkemizde sanatçıya ve şarkıcıya verilen değer bence var” dedi.

Haberin Devamı

Usta sanatçı röportajında oyuncuların estetik yaptırmasına karşı olduğnu da dile getirdi: “Estetiğe karşıyım, çizgilerimi seviyorum. Oyunculukta estetik olmamalı. Çeneyi gerdiriyorlar, fazla müdahale oluyor. Bu da mimikleri engelliyor. Oyunculuğun zararına bir şey.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nebahat Çehre#Muhteşem Yüzyıl#Aşk-I Memnu

BAKMADAN GEÇME!