Nebahat Çehre: Hayatım film olsun istemem

Çehre “Yeni bir projeniz var mı” sorusuna “Muhteşem Yüzyıl” ve “Aşk-ı Memnu” sonrası gelen teklifleri değerlendirmediğini belirterek şu yanıtı verdi:

“Bazı roller benim üzerime yapıştı kaldı. O projelerden sonra gelen teklifleri kabul etmedim. Farklı bir rol, farklı bir karakter oynamak istiyorum.”

Ünlü sanatçı “Hayatınız film olsa sizi kimin oynamasını isterdiniz?” sorusunu da yanıtladı:

“Hayır, hayatımın film olmasını istemiyorum. Kimsenin de oynamasını istemem.”

Şarkıcı Melike Şahin’in “Ülkemizde sanatçılara verilen saygı yok” sözleri hatırlatılan Çehre, “Melike çok güzel bir kız. Sahneleri her zaman dolu. Ülkemizde sanatçıya ve şarkıcıya verilen değer bence var” dedi.

Usta sanatçı röportajında oyuncuların estetik yaptırmasına karşı olduğnu da dile getirdi:

“Estetiğe karşıyım, çizgilerimi seviyorum. Oyunculukta estetik olmamalı. Çeneyi gerdiriyorlar, fazla müdahale oluyor. Bu da mimikleri engelliyor. Oyunculuğun zararına bir şey.”