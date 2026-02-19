Nebahat Çehre: Beren'in şarkısı zamanla sevilecek!

Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2026 08:45
“CapitaliZoo” şarkısıyla müzik dünyasını ikiye bölen Beren Saat’e kült dizi “Aşk-ı Memnu”da annesini canlandıran Nebahat Çehre sahip çıktı.
Önceki akşam “Konken Partisi” adlı oyunun galasında görüntülenen usta oyuncu Nebahat Çehre, “Beren Saat’in şarkısını dinlediniz mi?” sorusuna şöyle yanıt verdi:
“Dinlemez miyim? Kızım benim o. Çok erken yorumlar dinledim. O tabii yanlış. Kulak zaman içinde alışacak. Bir de Türkçe olmayan bir şarkı. Bence çok sevilecek sonra. Yani biraz dinlemek lazım.”