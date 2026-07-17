Ne zaman ne giyse bir bakan dönüp bir daha bakar... Tatil kıyafeti görenleri gülümsetti: Sanırsınız Fred Çakmaktaş

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Üstelik bu durum, Clooney gibi Hollywood'un yıldızlarından biriyle evlendikten sonra ortaya çıkmadı. Başarılı bir insan hakları avukatı olan 48 yaşındaki Amal Clooney her zaman şık giyinmesiyle konuşulurdu.

Zaten bu konudaki zevkini kocası George Clooney ile birlikte katıldığı etkinliklerde de gözler önüne seriyor.

Ne zaman ne giyse deneyimli bir top model kadar kusursuz taşıyor iki çocuk annesi Amal Clooney.

Seçtiği renklerin tenine ve saçlarına uyumu, uyguladığı makyaj, takıları ve aksesuarları... Ve tabii ki duruşu.. Kısacası gayet zarif bir stil ikonu olarak tanıyor dünya onu.

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Amal Clooney, kocası George ile İtalya'nın Capri adasına gittikleri sırada giydiği yazlık kıyafet ile bu kez herkesi gülümsetti. Belli bir kuşağı da geçmişe götürdü.

Amal, giydiği ünlü bir markaya ait etek ve ona uygun bluzuyla yine kusursuz bir görünüm sergiliyordu. Kıyafetinin en çok dikkat çeken ayrıntısı ise bluzundaki ve eteğindeki püsküller oldu.

Clooney, toprak tonları ve turkuvaz renklerden oluşan etek- bluz kıyafetindeki püsküller nedeniyle bir zamanların ünlü çizgi film kahramanı Fred Çakmaktaş'a benzetildi.

Fred Çakmaktaş da Taş Devri (Flintstones) adlı animasyon dizisinde Amal'ın elbisesinin ana rengini andıran bir kıyafet giyip kravat takardı.

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Üstelik boyun kısmındaki kravat benzeri aksesuar da tıpkı Amal Clooney'in elbisesindeki turkuvaz rengini akıllara getiriyordu.

İşte bu renkler de Fred Flintstones'u (Fred Çakmaktaş) hatırlattı ve Amal Clooney de kendisini görenleri gülümsetti.

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Amal ve George Clooney, bir süredir Capri adasının en lüks konutlarından biri olan Villa Bragaglia'da yaz tatilinin keyfini çıkarıyor.

Bu arada İtalya'da Como Gölü kıyısında bir villası olan çiftin yine bu ülkede yeni bir ev aradığı da konuşuluyor.

Amal ve George Clooney , Capri adasında tatilin keyfini çıkarıyor. Söylentilere göre Como Gölü kıyısında bir villası olan çift, İtalya'da yeni bir konut peşine de düştü.

Taş Devri (Flintstones) ilk olarak 1960 ile 1966 arasında ABD'nin ABC kanalında ekrana gelen bir animasyon. William Hanna ile Joseph Barbera'nın yapımcılığını üstlendiği Taş Devri, bütün dünyada prime time kuşağında ekrana gelen ilk animasyon olma özelliğini taşıyor. Fred ve Wilma Çakmaktaş ile Barnie ve Betty Moloztaş animasyonun ana karakterleri. İki çiftin Çakıl ve Bambam adında biri kız diğeri erkek çocukları da bulunuyor.