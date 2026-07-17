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Ne zaman ne giyse bir bakan dönüp bir daha bakar... Tatil kıyafeti görenleri gülümsetti: Sanırsınız Fred Çakmaktaş

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#Amal Clooney#George Clooney#Capri Adası
Ne zaman ne giyse bir bakan dönüp bir daha bakar... Tatil kıyafeti görenleri gülümsetti: Sanırsınız Fred Çakmaktaş
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2026 16:04

Hollywood'un müzmin bekarı olarak şöhret salan George Clooney'i yıllar sonra evliliğe ikna eden Amal Clooney, aynı zamanda giyim kuşam konusunda da iddialı.

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Üstelik bu durum, Clooney gibi Hollywood'un yıldızlarından biriyle evlendikten sonra ortaya çıkmadı. Başarılı bir insan hakları avukatı olan 48 yaşındaki Amal Clooney her zaman şık giyinmesiyle konuşulurdu.

Zaten bu konudaki zevkini kocası George Clooney ile birlikte katıldığı etkinliklerde de gözler önüne seriyor.

Ne zaman ne giyse bir bakan dönüp bir daha bakar... Tatil kıyafeti görenleri gülümsetti: Sanırsınız Fred Çakmaktaş
Ne zaman ne giyse deneyimli bir top model kadar kusursuz taşıyor iki çocuk annesi Amal Clooney.

Seçtiği renklerin tenine ve saçlarına uyumu, uyguladığı makyaj, takıları ve aksesuarları... Ve tabii ki duruşu.. Kısacası gayet zarif bir stil ikonu olarak tanıyor dünya onu.

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Ne zaman ne giyse bir bakan dönüp bir daha bakar... Tatil kıyafeti görenleri gülümsetti: Sanırsınız Fred Çakmaktaş
Amal Clooney, kocası George ile İtalya'nın Capri adasına gittikleri sırada giydiği yazlık kıyafet ile bu kez  herkesi gülümsetti.  Belli bir kuşağı da geçmişe götürdü.

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Amal, giydiği ünlü bir markaya ait etek ve ona uygun bluzuyla yine kusursuz bir görünüm sergiliyordu. Kıyafetinin en çok dikkat çeken ayrıntısı ise bluzundaki ve eteğindeki püsküller oldu.

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Ne zaman ne giyse bir bakan dönüp bir daha bakar... Tatil kıyafeti görenleri gülümsetti: Sanırsınız Fred Çakmaktaş
Clooney,  toprak tonları ve turkuvaz renklerden oluşan etek- bluz kıyafetindeki püsküller nedeniyle bir zamanların ünlü çizgi film kahramanı Fred Çakmaktaş'a benzetildi.

Fred Çakmaktaş da Taş Devri (Flintstones) adlı animasyon dizisinde Amal'ın elbisesinin ana rengini andıran bir kıyafet giyip kravat takardı.

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Üstelik boyun kısmındaki kravat benzeri aksesuar da tıpkı Amal Clooney'in elbisesindeki turkuvaz rengini akıllara getiriyordu. 

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İşte bu renkler de Fred  Flintstones'u (Fred Çakmaktaş) hatırlattı ve Amal Clooney de kendisini görenleri gülümsetti.

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Ne zaman ne giyse bir bakan dönüp bir daha bakar... Tatil kıyafeti görenleri gülümsetti: Sanırsınız Fred Çakmaktaş
 Amal ve George Clooney, bir süredir Capri adasının en lüks konutlarından biri olan Villa Bragaglia'da yaz tatilinin keyfini çıkarıyor.

Bu arada İtalya'da Como Gölü kıyısında bir villası olan çiftin yine bu ülkede yeni bir ev aradığı da konuşuluyor.

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Ne zaman ne giyse bir bakan dönüp bir daha bakar... Tatil kıyafeti görenleri gülümsetti: Sanırsınız Fred Çakmaktaş
Amal ve George Clooney, Capri adasında tatilin keyfini çıkarıyor. Söylentilere göre Como Gölü kıyısında bir villası olan çift, İtalya'da yeni bir konut peşine de düştü.

Ne zaman ne giyse bir bakan dönüp bir daha bakar... Tatil kıyafeti görenleri gülümsetti: Sanırsınız Fred Çakmaktaş
Taş Devri (Flintstones) ilk olarak 1960 ile 1966 arasında ABD'nin ABC kanalında ekrana gelen bir animasyon. William Hanna ile Joseph Barbera'nın yapımcılığını üstlendiği Taş Devri, bütün dünyada prime time kuşağında ekrana gelen ilk animasyon olma özelliğini taşıyor. Fred ve Wilma Çakmaktaş ile Barnie ve Betty Moloztaş animasyonun ana karakterleri. İki çiftin Çakıl ve Bambam adında biri kız diğeri erkek çocukları da bulunuyor.

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#Amal Clooney#George Clooney#Capri Adası

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