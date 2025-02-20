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Hem Türkiye'nin hem Avrupa'nın en güzeli seçilmişti... Yıllar geldi geçti, bir tek gözleri bozuldu... Ne yüzü değişti ne kilosu!

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#Neşe Erberk#Arzum Onan#Azra Akın
Hem Türkiyenin hem Avrupanın en güzeli seçilmişti... Yıllar geldi geçti, bir tek gözleri bozuldu... Ne yüzü değişti ne kilosu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2025 18:11

Takvimler 1983 yılını gösteriyordu... O dönemde sinema,TV ya da moda dünyasında kariyer yapmak isteyen genç kızların çok rağbet ettiği güzellik yarışmalarından birinde "kraliçe" seçildi... Yani Türkiye'nin en güzel kızıydı artık o. Uzun boyu, omuzlarından aşağıya dökülen kumral saçları, mavi gözleri ve zarafetiyle gerçekten de birçok kişi "su gibi" diye tanımladı bu genç kızı.

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Türkiye Güzeli seçildikten bir yıl sonra bu kez ülkemizi temsil ettiği Avrupa Güzeli yarışmasında bir başka taç takıldı başına: Avrupa Güzeli. Kısaca söylemek gerekirse adını bu yarışmaların tarihine hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın en güzel kızı olarak yazdırdı.

O günlerden bu yana takvim yaprakları birbiri ardı sıra dökülüp gitti. Dile kolay, tam 42 yıl... Neredeyse yarım asra yakın bir süre. O iki yarışmada taç giyen güzel kız da yaş aldı... Evlenip çoluk çocuğa karıştı, kendine spot ışıklarının uzağında farklı bir hayat kurdu... Bütün bunlara rağmen yine de inanması zor ama o taçlı güzeli gördüğünde herkes aynı cümleyi kuruyor: "Yıllar sanki onun için hiç geçmemiş gibi...."

Gelin bir bakalım, doğuştan gelen güzelliğini ilerleyen yıllarda da koruyan bu ünlü kim...

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Hem Türkiyenin hem Avrupanın en güzeli seçilmişti... Yıllar geldi geçti, bir tek gözleri bozuldu... Ne yüzü değişti ne kilosu

HEM TÜRKİYE HEM AVRUPA GÜZELİ TACINI GİYDİ
Belli bir yaşın üzerindekiler buraya kadar Neşe Erberk'ten söz ettiğimizi çoktan anladı. Bir başka deyişle 1983 yılının Türkiye Güzeli, bir yıl sonrasının da Avrupa Güzeli..

Bu yarışmalara katılmadan önce bir yandan Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde okurken diğer yandan da modellik yapan Erberk, bu sektörden çekileli epey uzun zaman oldu.

Yıllardır okul öncesi eğitim veren bir dizi anaokulunun kurucusu olarak hizmet veriyor. Hayatını da bir ayağı Türkiye'de bir ayağı ABD'de olacak şekilde sürdürüyor.

Türkiye'nin popüler kültür tarihinin unutulmaz isimlerinden biri olan bu taçlı güzeli bir hatırlayalım istedik.

Hem Türkiyenin hem Avrupanın en güzeli seçilmişti... Yıllar geldi geçti, bir tek gözleri bozuldu... Ne yüzü değişti ne kilosu

Neşe Erberk önce Türkiye Güzeli seçildi. Bundan bir yıl sonra katıldığı yarışmada da Avrupa Güzeli seçildi.

Hem Türkiyenin hem Avrupanın en güzeli seçilmişti... Yıllar geldi geçti, bir tek gözleri bozuldu... Ne yüzü değişti ne kilosu

1982'DE MANKENLİĞE BAŞLADI
1964 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Erberk, 1982'de manken olarak çalışmaya başladı. Aynı yıl katıldığı manken yarışmada Bayan Vizyon seçildi. Bu durum ona Türkiye güzeli yarışmasına katılmak için ilhan verdi.

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Zaten o yarışmada da Türkiye Güzeli tacını giydi. 1984 yılında Türkiye'yi Avrupa Güzeli yarışmasında temsil etti ve o yarışmadan birincilikle döndü.

Sonrasında Neşe Erberk için mankenlik ve reklam sektörü geldi. Bir süreliğine ABD'de ünlü bir otomobil markasının kampanyasında 10 gün boyunca görev aldı.

1987 yılında kendi adını taşıyan biri mankenlik ve fotomodel ajansı kurdu. Üç yıl boyunca kendisi de mankenlik yaptı. Erberk 1997 yılında bu mesleğe gönül veren genç kızları yetiştirmek için bir okul açtı.

Bunun ardından yine eğitimle ilgili başka bir sektöre geçiş yaptı Neşe Erberk. Sonradan farklı yerlerde şubeleri açılan bir anaokulu markası yarattı.

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Hem Türkiyenin hem Avrupanın en güzeli seçilmişti... Yıllar geldi geçti, bir tek gözleri bozuldu... Ne yüzü değişti ne kilosu

İKİ KEZ EVLENİP BOŞANDI
Bu arada evlendi ve anne de oldu taçlı güzel Neşe Erberk. Yakup Erden ile 1990 yılında yaptığı ilk evliliği çok uzun sürmedi. 1999'da ise bu kez Ayk Gurdikyan ile hayatını birleştirdi. Selin, Alin ve Lara adında üç tane kız çocuk sahibi oldu.

Neşe Erberk, son 9 yıldır yaşamını bir ayağı ABD, Miami'de bir ayağı Türkiye'de sürdürüyor.

Hem Türkiyenin hem Avrupanın en güzeli seçilmişti... Yıllar geldi geçti, bir tek gözleri bozuldu... Ne yüzü değişti ne kilosu

YILLAR SONRA KIZI DA GÜZELLİK YARIŞMASINA KATILDI
Bu arada Erberk'in üçüz kızlarından Selin Gurdikyan bundan iki yıl önce annesinin ayak izlerini takip ederek Türkiye Güzellik Yarışması'na katıldı. Orada üçüncü oldu ve bu kez de Türkiye'yi Miss Supranational'de temsil etti.

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Hem Türkiyenin hem Avrupanın en güzeli seçilmişti... Yıllar geldi geçti, bir tek gözleri bozuldu... Ne yüzü değişti ne kilosu


KIZININ MEZUNİYET MUTLULUĞU
Erberk, üçüzlerinden Alin'in mutlu gününü de geçen yıl sosyal medya hesabından duyurdu. Kızının Florida International University'den mezun olduğunu takipçileriyle paylaştı. Erberk o paylaşımında "Babası Ayk ve kardeṣi Lara ile bu gurur anını keyifle paylaṣırken gözlerim buğuluydu..." diyerek mutluluğunu ifade etti.

Hem Türkiyenin hem Avrupanın en güzeli seçilmişti... Yıllar geldi geçti, bir tek gözleri bozuldu... Ne yüzü değişti ne kilosu

Neşe Erberk bugün artık 50'li yaşlarını da geride bıraktı... Elbette yıllar içinde büyüdü, olgunlaştı ama taçlı güzelliğini hala koruyor. 

ONLAR DA BİR DEĞİL İKİ TANE TAÇ SAHİBİ OLDU
Madem güzellik yarışmaları tarihinde ülkemize birincilik getiren Neşe Erberk'in öyküsünü kısaca bir hatırladık... O zaman gelin önce Türkiye sonra da Avrupa, Dünya ve Kainat Güzeli unvanı alan diğer kraliçeleri de hatırlayalım.

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Hem Türkiyenin hem Avrupanın en güzeli seçilmişti... Yıllar geldi geçti, bir tek gözleri bozuldu... Ne yüzü değişti ne kilosu

Neşe Erberk'in öncesinde Nazlı Deniz Kuruoğlu, Avrupa güzeli seçildi. Kuruoğlu uzun süredir gösteri dünyasının uzağında Kuşadası'nda yaşıyor.

Hem Türkiyenin hem Avrupanın en güzeli seçilmişti... Yıllar geldi geçti, bir tek gözleri bozuldu... Ne yüzü değişti ne kilosu

Arzum Onan 1993 yılında Avrupa'nın en güzel kızı seçildi. Onan, bir süre önce Mehmet Aslantuğ ile evliliğini bitirmesi nedeniyle gündemdeydi. Taçlı güzelin boyunu geçen Can adında bir erkek evladı bulunuyor.

Hem Türkiyenin hem Avrupanın en güzeli seçilmişti... Yıllar geldi geçti, bir tek gözleri bozuldu... Ne yüzü değişti ne kilosu

Azra Akın da 2002 yılında Kaniat Güzeli unvanını aldı. Akın her ne kadar spot ışıklarına tamamen veda etmese de vaktinin büyük bölümünü eşi Atakan Koru ve ondan dünyaya gelen iki çocuğuna adamış durumda.

Hem Türkiyenin hem Avrupanın en güzeli seçilmişti... Yıllar geldi geçti, bir tek gözleri bozuldu... Ne yüzü değişti ne kilosu

1970 yılında Türkiye Güzeli seçilmişti Filiz Vural. Bir yıl sonra katıldığı yarışmadan da Avrupa Güzeli unvanıyla döndü.

Hem Türkiyenin hem Avrupanın en güzeli seçilmişti... Yıllar geldi geçti, bir tek gözleri bozuldu... Ne yüzü değişti ne kilosu

Avrupa Güzeli unvanını alan ilk güzelimiz ise Günseli Başar. 1951 yılında katıldığı yarışmada Avrupa'nın en güzel kızı seçildi.

Hem Türkiyenin hem Avrupanın en güzeli seçilmişti... Yıllar geldi geçti, bir tek gözleri bozuldu... Ne yüzü değişti ne kilosu

Keriman Halis Ece 1932 yılında Dünya Güzeli tacını giydi. Ece, 2012 yılında 92 yaşında hayata veda etti.

Hem Türkiyenin hem Avrupanın en güzeli seçilmişti... Yıllar geldi geçti, bir tek gözleri bozuldu... Ne yüzü değişti ne kilosu

TÜRKİYE'NİN İLK GÜZELİ: Türkiye güzeli demişken bu alandaki bir ilki de atlamayalım. İlk Türkiye Güzeli unvanını alan kişi Feriha Tevfik oldu. 1929 yılının eylül ayında yapılan ilk yarışmada tacını giydi Tevfik. Ardından ABD'de düzenlenen Kainat Güzeli yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Tevfik 1991 yılında aramızdan ayrıldı.

 

 

 

 

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#Neşe Erberk#Arzum Onan#Azra Akın

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