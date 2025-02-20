Hem Türkiye'nin hem Avrupa'nın en güzeli seçilmişti... Yıllar geldi geçti, bir tek gözleri bozuldu... Ne yüzü değişti ne kilosu!

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Türkiye Güzeli seçildikten bir yıl sonra bu kez ülkemizi temsil ettiği Avrupa Güzeli yarışmasında bir başka taç takıldı başına: Avrupa Güzeli. Kısaca söylemek gerekirse adını bu yarışmaların tarihine hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın en güzel kızı olarak yazdırdı.

O günlerden bu yana takvim yaprakları birbiri ardı sıra dökülüp gitti. Dile kolay, tam 42 yıl... Neredeyse yarım asra yakın bir süre. O iki yarışmada taç giyen güzel kız da yaş aldı... Evlenip çoluk çocuğa karıştı, kendine spot ışıklarının uzağında farklı bir hayat kurdu... Bütün bunlara rağmen yine de inanması zor ama o taçlı güzeli gördüğünde herkes aynı cümleyi kuruyor: "Yıllar sanki onun için hiç geçmemiş gibi...."

Gelin bir bakalım, doğuştan gelen güzelliğini ilerleyen yıllarda da koruyan bu ünlü kim...

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HEM TÜRKİYE HEM AVRUPA GÜZELİ TACINI GİYDİ

Belli bir yaşın üzerindekiler buraya kadar Neşe Erberk'ten söz ettiğimizi çoktan anladı. Bir başka deyişle 1983 yılının Türkiye Güzeli, bir yıl sonrasının da Avrupa Güzeli..

Bu yarışmalara katılmadan önce bir yandan Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde okurken diğer yandan da modellik yapan Erberk, bu sektörden çekileli epey uzun zaman oldu.

Yıllardır okul öncesi eğitim veren bir dizi anaokulunun kurucusu olarak hizmet veriyor. Hayatını da bir ayağı Türkiye'de bir ayağı ABD'de olacak şekilde sürdürüyor.

Türkiye'nin popüler kültür tarihinin unutulmaz isimlerinden biri olan bu taçlı güzeli bir hatırlayalım istedik.

Neşe Erberk önce Türkiye Güzeli seçildi. Bundan bir yıl sonra katıldığı yarışmada da Avrupa Güzeli seçildi.





1982'DE MANKENLİĞE BAŞLADI

1964 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Erberk, 1982'de manken olarak çalışmaya başladı. Aynı yıl katıldığı manken yarışmada Bayan Vizyon seçildi. Bu durum ona Türkiye güzeli yarışmasına katılmak için ilhan verdi.

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Zaten o yarışmada da Türkiye Güzeli tacını giydi. 1984 yılında Türkiye'yi Avrupa Güzeli yarışmasında temsil etti ve o yarışmadan birincilikle döndü.

Sonrasında Neşe Erberk için mankenlik ve reklam sektörü geldi. Bir süreliğine ABD'de ünlü bir otomobil markasının kampanyasında 10 gün boyunca görev aldı.

1987 yılında kendi adını taşıyan biri mankenlik ve fotomodel ajansı kurdu. Üç yıl boyunca kendisi de mankenlik yaptı. Erberk 1997 yılında bu mesleğe gönül veren genç kızları yetiştirmek için bir okul açtı.

Bunun ardından yine eğitimle ilgili başka bir sektöre geçiş yaptı Neşe Erberk. Sonradan farklı yerlerde şubeleri açılan bir anaokulu markası yarattı.

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İKİ KEZ EVLENİP BOŞANDI

Bu arada evlendi ve anne de oldu taçlı güzel Neşe Erberk. Yakup Erden ile 1990 yılında yaptığı ilk evliliği çok uzun sürmedi. 1999'da ise bu kez Ayk Gurdikyan ile hayatını birleştirdi. Selin, Alin ve Lara adında üç tane kız çocuk sahibi oldu.

Neşe Erberk, son 9 yıldır yaşamını bir ayağı ABD, Miami'de bir ayağı Türkiye'de sürdürüyor.

YILLAR SONRA KIZI DA GÜZELLİK YARIŞMASINA KATILDI

Bu arada Erberk'in üçüz kızlarından Selin Gurdikyan bundan iki yıl önce annesinin ayak izlerini takip ederek Türkiye Güzellik Yarışması'na katıldı. Orada üçüncü oldu ve bu kez de Türkiye'yi Miss Supranational'de temsil etti.

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Erberk, üçüzlerinden Alin'in mutlu gününü de geçen yıl sosyal medya hesabından duyurdu. Kızının Florida International University'den mezun olduğunu takipçileriyle paylaştı. Erberk o paylaşımında "Babası Ayk ve kardeṣi Lara ile bu gurur anını keyifle paylaṣırken gözlerim buğuluydu..." diyerek mutluluğunu ifade etti.

Neşe Erberk bugün artık 50'li yaşlarını da geride bıraktı... Elbette yıllar içinde büyüdü, olgunlaştı ama taçlı güzelliğini hala koruyor.

ONLAR DA BİR DEĞİL İKİ TANE TAÇ SAHİBİ OLDU

Madem güzellik yarışmaları tarihinde ülkemize birincilik getiren Neşe Erberk'in öyküsünü kısaca bir hatırladık... O zaman gelin önce Türkiye sonra da Avrupa, Dünya ve Kainat Güzeli unvanı alan diğer kraliçeleri de hatırlayalım.

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Neşe Erberk'in öncesinde Nazlı Deniz Kuruoğlu, Avrupa güzeli seçildi. Kuruoğlu uzun süredir gösteri dünyasının uzağında Kuşadası'nda yaşıyor.





Arzum Onan 1993 yılında Avrupa'nın en güzel kızı seçildi. Onan, bir süre önce Mehmet Aslantuğ ile evliliğini bitirmesi nedeniyle gündemdeydi. Taçlı güzelin boyunu geçen Can adında bir erkek evladı bulunuyor.





Azra Akın da 2002 yılında Kaniat Güzeli unvanını aldı. Akın her ne kadar spot ışıklarına tamamen veda etmese de vaktinin büyük bölümünü eşi Atakan Koru ve ondan dünyaya gelen iki çocuğuna adamış durumda.





1970 yılında Türkiye Güzeli seçilmişti Filiz Vural. Bir yıl sonra katıldığı yarışmadan da Avrupa Güzeli unvanıyla döndü.





Avrupa Güzeli unvanını alan ilk güzelimiz ise Günseli Başar. 1951 yılında katıldığı yarışmada Avrupa'nın en güzel kızı seçildi.





Keriman Halis Ece 1932 yılında Dünya Güzeli tacını giydi. Ece, 2012 yılında 92 yaşında hayata veda etti.





TÜRKİYE'NİN İLK GÜZELİ: Türkiye güzeli demişken bu alandaki bir ilki de atlamayalım. İlk Türkiye Güzeli unvanını alan kişi Feriha Tevfik oldu. 1929 yılının eylül ayında yapılan ilk yarışmada tacını giydi Tevfik. Ardından ABD'de düzenlenen Kainat Güzeli yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Tevfik 1991 yılında aramızdan ayrıldı.