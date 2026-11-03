Ne yuvasÄ±nÄ±n yÄ±kÄ±lmasÄ±, ne yeni aÅŸk arayÄ±ÅŸlarÄ±... YÃ¼reÄŸini saran Ã¼zÃ¼ntÃ¼ bambaÅŸka

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Bundan sonra neler yapacaklarÄ±, kimlerle sevgili olacaklarÄ± gibi ayrÄ±ntÄ±lar mercek altÄ±na alÄ±nÄ±yor.Â

Ben Affleck'in adÄ± ÅŸu zamana kadar kimseyle anÄ±lmadÄ±.

Ama Jennifer Lopez bir sÃ¼redir The Office adlÄ± yapÄ±mdaki rol arkadaÅŸÄ± Brett Goldstein ile yakÄ±nlaÅŸma yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±yla konuÅŸuluyor.

Herkes onun gÃ¶nÃ¼l iliÅŸkilerini konuÅŸuyor ama gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Jennifer Lopez'in zihnini kurcalayan hatta kalbini Ã¼zÃ¼ntÃ¼yle boÄŸan baÅŸka bir ayrÄ±ntÄ± var.

O da Marc Anthony ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen ikizleri Max ve Oskar'Ä±n artÄ±k evden ayrÄ±lma zamanÄ±nÄ±n gelmesiyle ilgili.

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Variety dergisine konuÅŸan Lopez, ikizlerinin Ã¼niversite okumak iÃ§in evden ayrÄ±lmalarÄ±nÄ±n kendisinde nasÄ±l bir duygusal Ã§alkantÄ± yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

Jennifer Lopez, ikizlerini bu yÄ±l ilkbahar aylarÄ±nda liseden mezun etmiÅŸti ardÄ± ardÄ±na. Her tÃ¶rende de duygusal anlar yaÅŸadÄ±. OÄŸlu Max'in mezuniyet tÃ¶reninde dÃ¶ktÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶zyaÅŸlarÄ± ise objektiflere bile yansÄ±dÄ±.



GÄ°DECEKLERÄ° Ä°Ã‡Ä°N ÅžARKI BÄ°LE YAZDI

57 yaÅŸÄ±ndaki Lopez, bu durumla ilgili bir ÅŸarkÄ± bile yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. 57 yaÅŸÄ±ndaki Lopez, bu durumla ilgili bir ÅŸarkÄ± bile yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Hatta bunun, Ã§ocuklarÄ±ndan ayrÄ±lmakla ilgili duygularÄ±yla baÅŸa Ã§Ä±kmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olduÄŸunu, bir tÃ¼r arÄ±nma iÅŸlevi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ekledi.

Hemen hatÄ±rlatalÄ±m Proof of Love (AÅŸkÄ±n KanÄ±tÄ±) adlÄ± bu ÅŸarkÄ± 2011'de Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± "Love?" albÃ¼mÃ¼nÃ¼n plak baskÄ±sÄ±nda "Bonus" parÃ§a olarak da yer alacak.



'GÄ°TTÄ°KLERÄ°NDE BAMBAÅžKA BÄ°R HAYATLA KARÅžI KARÅžIYA KALIYORSUNUZ'

Ä°kizleri Max ve Oskar'dan ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n kendisinde yarattÄ±ÄŸÄ± duygularÄ± da ÅŸÃ¶yle anlattÄ± Lopez: "Ã‡ocuklar uzun bir sÃ¼re zihninizde Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir yer kaplÄ±yorlar. Gittiklerinde ise tamamen farklÄ± bir hayatla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalÄ±yorsunuz. Ki bu Ã§ok yÄ±kÄ±cÄ±, Ã¼zÃ¼cÃ¼ ve korkutucu bir durum. Åžimdi bu boÅŸlukla ne yapacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± soruyorsunuz kendinize."

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Jennifer Lopez, iÅŸte bu duygusal karmaÅŸayla baÅŸa Ã§Ä±kmak iÃ§in iÅŸine sarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtip "Ben de stÃ¼dyoya dÃ¶ndÃ¼m" diye konuÅŸtu.

Lopez, ikizlerinin evden ayrÄ±lmalarÄ±yla ilgili yazdÄ±ÄŸÄ± ÅŸarkÄ±ya da deÄŸindi rÃ¶portajda.

"Bunu yÄ±kÄ±cÄ± bir olay olmaktan Ã§Ä±karÄ±p hayatÄ±mda bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ±na, beni mutlu edecek bir anÄ±ya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmek istedim" dedi.



Jennifer Lopez'in ikizleri Max ve Oskar, Marc Anthony ile evliliÄŸinden 2008 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaya geldi. Lopez ile Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kocasÄ± Anthony, 2011 yÄ±lÄ±nda yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.



Ä°KÄ°SÄ°YLE DE GURUR DUYUYOR

Ã‡ocuklarÄ± kendi yanÄ±nda kalan Lopez, onlarÄ±n Ã¶nemli gÃ¼nlerinde eski kocasÄ± Marc Anthony ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

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Åžimdi de ikizlerin Ã¼niversite okuma zamanÄ± geldi. Lopez rÃ¶portajda sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re ikisiyle de gurur duyuyor.

SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Max ile Oskar, baÅŸvurduklarÄ± beÅŸ Ã¼niversiteden de kabul aldÄ±lar. Bu da Lopez iÃ§in bir gurur kaynaÄŸÄ± oldu.

Jennifer Lopez, Ã§ocuklarÄ±nÄ±n bir sorunundan da sÃ¶z etti.



Ä°YÄ° Ä°NSAN OLMAK Ä°YÄ° NOT ALMAKTAN DAHA Ã–NEMLÄ°

Ä°kisinde de Dikkat EksikliÄŸi ve Hiperaktivite BozukluÄŸu olduÄŸunu sÃ¶yleyen yÄ±ldÄ±z "Bu yÃ¼zden de Ã¶ÄŸrenme biÃ§imleri farklÄ±. Zorlu sÃ¼reÃ§ler yaÅŸadÄ±lar. Ä°kisiyle de gurur duyuyorum, Ã§Ã¼nkÃ¼ yapmak istedikleri her ÅŸeyi yaptÄ±lar" diye konuÅŸtu.

SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Lopez, Ã§ocuklarÄ±na her zaman okulda iyi not notlarÄ±nÄ±n deÄŸil iyi insan olmalarÄ±nÄ±n Ã¶nde geldiÄŸini hatÄ±rlattÄ±.

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GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re sadece Ben Affleck ile boÅŸanma sÃ¼reci deÄŸil ikizlerinin de artÄ±k kendi hayat yolculuklarÄ±na ilk adÄ±mÄ± atmalarÄ± Lopez iÃ§in de yeni bir baÅŸlangÄ±Ã§ olacak.

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Lopez, dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kocasÄ± Ben Affleck'ten iki yÄ±llÄ±k evliliÄŸin sonunda boÅŸandÄ±. Bunun Ã¼stÃ¼ne ÅŸimdi ikizlerinin Ã¼niversiteye baÅŸlamasÄ±yla kocaman malikanesinde bir baÅŸÄ±na kalacak. ArdÄ± ardÄ±na hayatÄ±nda bÃ¼yÃ¼k deÄŸiÅŸiklikler oluyor bir baÅŸka deyiÅŸle.

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