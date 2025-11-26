Ne yapsa kalbine söz geçiremiyor… Aşkı yine dilinden döküldü… Güzeller güzeli karısını övmeden duramıyor!

Haberin Devamı

Aradan geçen yıllarda el ele vererek her türlü zorluk ve dedikodunun üstesinden gelen aşıklar son bir yıldır yaşadıkları kâbustan da birbirlerine daha da kenetlenerek çıktılar.

Aşklarını sıradan çiftler gibi yaşamaları aslında pek de mümkün olmayan, mensubu oldukları ailenin kurallarına göre yaşamak zorunda kalan Kate Middleton ve Prens William buna rağmen birbirlerine olan sevgi ve bağlılıklarıyla milyonları hem kıskandırıyor hem de örnek oluyor.

William unvanını taşıdığı Galler’de gençlerle katıldığı bir etkinlikte bir kez daha karısına olan aşkından bahsetmeden duramadı ve onlara verdiği hayat derslerinin arasında kendi evliliğinden de bahsetti.

Haberin Devamı

Prens William, Youth Shedz kurucusu Scott Jenkinson ile sohbet ederken, Scott'ın eşi Sian'ın, evsizlik ve bağımlılıkla mücadelesinde ona büyük destek olduğunu öğrendi.

William sohbet sırasında duyduklarından etkilenerek "İşte bu. Her sıradan erkeğin arkasında daha iyi bir eş vardır." dedi ve bir yandan da koca bir kahkaha atarak yanındaki herkese aslında bunu söylerken kendi evliliğinden ve eşi Kate’ten bahsettiğini de göstermiş oldu.

Bu gezi William için bir nevi eve dönüş niteliğindeydi. 2011 yılında, eşi Kate Middleton ile birlikte, Galler'in kuzeybatısındaki Anglesey'de, Colwyn Körfezi'nin yaklaşık 65 kilometre batısında yaşıyordu. O dönemde Prens, Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde arama kurtarma helikopteri pilotuydu ve çift bir gün unvanını taşıyacakları Galler’de aşklarının ilk aşamalarını, en güzel gençlik zamanlarını geçirmişti.

Haberin Devamı

Çiftin Nisan 2011'de evlenmesinin ardından, Galler, William ve Kate'in yeni evli hayatlarına ev sahipliği yaptı. Ayrıca, Temmuz 2013'te ilk çocukları Prens George'u kucaklarına aldıktan sonra ebeveyn olarak ilk aylarını geçirdikleri yer de Galler oldu.

Galler sırf bu yüzden bile William ve Kate çiftin için çok özel bir yer.

Ancak Kate Middleton’ın 2024’te kansere yakalanıp tedavi görmesi, Kral Charles’ın da aynı dönemde kansere yakalanması ve ailenin son birkaç yıldır Prens Harry ve eşi Meghan Markle’la ilgili yaşadığı gerilimlerle birlikte Kate ve William’ın aşkı giderek daha da güçlendi.

Haberin Devamı

Kate Middleton zaten kanser tedavisi bittikten sonra artık hayatında en büyük önceliğin artık eşi ve ailesi olacağını söylemiş, kraliyet görevlerini devam ettirirken bir yandan da artık kendi hayatını yaşamak istediğini belirtmişti.

William için de bu süreç çok zorlu geçti. Evlendikleri günden beri tek dayanağı olan, büyük bir aşkla sevdiği karısını kaybetme korkusunu derinden yaşayan William da kraliyet kurallarını hiçe saymaya başladı.

Karısı Kate Middleton’ın kansere yakalandığı ve tedavi gördüğü sürecin hayatının en zor dönemi olduğunu itiraf eden William ona duyduğu aşkı da geçmiş günlere göre çok daha sık dile getiriyor.

Haberin Devamı

Ve genellikle bunun yapılmadığı kraliyet evliliklerinin kurallarını artık çok daha fazla yıkıyor. Çift birbirlerine duydukları aşkı ve bağlılığı sık sık toplum içine çıktıkları etkinlikler ve törenlerde de vücut dillerine hakim olamayarak ortaya koyuyor.

Kraliyet ailesinin en önde gelen iki üyesi olarak toplum içinde başka çiftler gibi sarılıp öpüşüp koklaşamasalar bile küçük bir bakışla, bir gülümsemeyle, birbirlerinin koluna hafifçe dokunarak bile olsa içlerinde yanan aşk ateşini gözler önüne seriyor.