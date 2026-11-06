×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Ne sevgili karısı, ne biricik gelini, ne de kız kardeşi... Önünde diz çökmeyen bir tek kadın var... Üstelik soylu bile değil!

Güncelleme Tarihi:

#Maria Teresa Turrion Borrallo#Kate Middleton#Kral Charles
Ne sevgili karısı, ne biricik gelini, ne de kız kardeşi... Önünde diz çökmeyen bir tek kadın var... Üstelik soylu bile değil
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2026 11:28

Eğer İngiliz kraliyet ailesine basın aracılığıyla biraz da olsa ilginiz varsa ne kadar katı kuralları olduğunu bilirsiniz. Sadece yabancılarla değil özellikle toplum karşısına çıktıklarında birbirleriyle iletişimlerinde bile bu kurallara dikkat etmek zorundalar.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Prens William ile Prens Harry'nin öz babaanneleri Kraliçe Elizabeth'in karşısında saygı duruşuna geçmeleri, gözde gelini Galler Prensesi Kate Middleton'ın bile yanağından öpmeden önce Kral Charles ile Kraliçe Camilla'nın önünde diz kırıp reverans yapması bunun en basit örnekleri.

Ayrıca aileye sonradan katılanların eşlerinin hiyerarşik durumuna göre kime hangi koşullarda baş selamı vereceği ya da reverans yapacağı bile belli.

Ne sevgili karısı, ne biricik gelini, ne de kız kardeşi... Önünde diz çökmeyen bir tek kadın var... Üstelik soylu bile değil
KAİNATIN BÜTÜN KRALLARI GELSE DİZ ÇÖKMEK ZORUNDA DEĞİL
Ama ailenin içinde öyle biri var ki bırakın Kral Charles'ı, kainatın bütün kralları karşısına gelse hiçbirine reverans yapıp önlerinde boyun bükmek zorunda değil.

Haberin Devamı

Üstelik bu kişi öyle "mavi kanlı" yani soylu biri değil. Aileden biri hiç değil.

Daha da ötesinde ailenin çalışanlarından biri...

Ne sevgili karısı, ne biricik gelini, ne de kız kardeşi... Önünde diz çökmeyen bir tek kadın var... Üstelik soylu bile değil

İngiliz kraliyet ailesinde, hiyerarşiye göre üst konumdaki kişilerin karşısında erkekler boyunlarını eğerek, kadınlar da dizlerini bükerek reverans yapmak zorunda.

Kral Charles dahil dünyanın bütün krallarının önünde boyun eğmeme hakkına sahip olan o tek kişi Galler Prensesi Kate Middleton ile Galler Prensi William'ın üç çocuğunun dadısı Maria Teresa Turrion Borrallo….

Yani geleceğin kralı George başta olmak üzere Charlotte ve Louis'nin bakımını üstlenen, onları eğiten ve geleceğe hazırlayan kişi.

Gözden KaçmasınSırılsıklam ıslanıp öfkeden küplere binmişti... İğneli sözlerini son güne saklamış: O zaman ben size şemsiye tutayımSırılsıklam ıslanıp öfkeden küplere binmişti... İğneli sözlerini son güne saklamış: 'O zaman ben size şemsiye tutayım'Haberi görüntüle

Ne sevgili karısı, ne biricik gelini, ne de kız kardeşi... Önünde diz çökmeyen bir tek kadın var... Üstelik soylu bile değil

İSPANYOL DADININ AYRICALIĞI VAR
Adından da belli olduğu gibi Borrallo, bir İspanyol.

İspanya'da doğan kraliyet dadısı, anne ve babalarından sonra hatta kimi zamanlarda onların da önünde Galler kardeşlerin bakımından ve eğitiminden sorumlu kişi.

Diğer herkes Kral ya da Kraliçe'yi, ya da ailedeki üst düzey kişileri gördüğünde reverans yapmak zorunda olduğu halde Borrallo'nun böyle bir zorunluluğu yok.

Ne sevgili karısı, ne biricik gelini, ne de kız kardeşi... Önünde diz çökmeyen bir tek kadın var... Üstelik soylu bile değil
Bunun nedeni ise Ortaçağ'a kadar uzanıyor ve tamamen Borrallo'nun doğum yeriyle ilgili.

Haberin Devamı

İspanyol dadı Borrallo, İspanya'nın Palencio bölgesinde dünyaya geldi.

Günümüzde de yaşatılan bir geleneğe bağlı olarak bu bölgede doğan kadınlar hiçbir hükümdarın önünde eğilmek, boyun bükmek ya da diz kırmak zorunda değil.

Gözden KaçmasınBoşuna ailesine Barışalım artık diye mesaj göndermemiş: Mirastan çıkarılma korkusu sardı dört yanınıBoşuna ailesine 'Barışalım' artık diye mesaj göndermemiş: Mirastan çıkarılma korkusu sardı dört yanınıHaberi görüntüle

Ne sevgili karısı, ne biricik gelini, ne de kız kardeşi... Önünde diz çökmeyen bir tek kadın var... Üstelik soylu bile değil

14'ÜNCÜ YÜZYILA UZANAN GELENEK
 Bu geleneğin altında ise 14'üncü yüzyıla uzanan bir tarihi kahramanlık öyküsü var.

Yüzyıl Savaşları döneminde Lancaster Dükü John of Gaunt liderliğindeki İngilizler, Palencia kentini kuşattı. Şehrin erkekleri o sırada savaşta olduğu için Palencia savunmasız durumdaydı.

İngilizler, böyle bir durumda kentin teslim olacağını düşündü ama yanıldılar. Çünkü kadınlar inanılmaz bir direniş gösterdi.

Haberin Devamı

Hatta bazı söylencelere göre zırh bile giyip İngilizleri şaşırttılar. Bunun üzerine kent kuşatmadan kurtuldu.

Palencia kadınlarının bu cesareti karşısında dönemin Kastilya Kralı Juan bunu ödüllendirmek istedi. bu amaçla da Kadın Şövalye Kuşağı Nişanı'nı kurdu.

İşte bu gelenek Ortaçağ'dan bu yana devam ediyor. Önemli kutlamalarda bölgenin kadınları eğer isterlerse sadece erkek şövalyelerin kullandığı altın renkli kuşağı giysilerinin üstüne takabiliyorlar.

Gözden KaçmasınSkandalın çamuru onlara da sıçradı: Siz de biliyordunuz, ama sustunuzSkandalın çamuru onlara da sıçradı: Siz de biliyordunuz, ama sustunuz!Haberi görüntüle

Ne sevgili karısı, ne biricik gelini, ne de kız kardeşi... Önünde diz çökmeyen bir tek kadın var... Üstelik soylu bile değil

Bunun da ötesinde Palenci kadınları, ne olursa olsun hiçbir hükümdarın önünde diz çökerek eğilmek zorunda değiller. Bu hak daha o zamandan çıkarılan bir kraliyet kararnamesiyle Palencia kadınlarına verildi. İşte Galler çiftinin çocuklarının dadısı da bu ayrıcalığı kullanarak Kral Charles'ın karşısında boyun eğmeyen, diz çökmeyen tek kadın olma özelliğini elinde tutuyor.

Haberin Devamı

Ne sevgili karısı, ne biricik gelini, ne de kız kardeşi... Önünde diz çökmeyen bir tek kadın var... Üstelik soylu bile değil

Maria Teresa Borrallo, kraliyet ailesine verdiği hizmetler nedeniyle geçen yıl Royal Victorian Medal (Kraliyet Victoria Gümüş Madalyası) ile ödüllendirildi.

Ne sevgili karısı, ne biricik gelini, ne de kız kardeşi... Önünde diz çökmeyen bir tek kadın var... Üstelik soylu bile değil

'İŞİMLE EVLİYİM' DEYİP KENDİ YUVASINI KURMAYA YANAŞMIYOR
Kraliyet çocuklarının dadısı Maria Teresa Borrallo, 2014 yılında, George henüz 8 aylıkken Kate ve William tarafından işe alındı.

O günden bu yana da aileyle birlikte yaşıyor ve çocukları bakımından, eğitiminden sorumlu. Hatta çocukların katıldığı yurt içi ve yurt dışı gezilere de katılıyor.

Varlıklı bir İspanyol bir ailenin çocuğu olarak Palencia'da dünyaya geldi. Üç erkek kardeşi daha olan Borrallo'nun mühendis olan babası çocuk eğitimi konusuna özel bir önem veriyordu.

Ne sevgili karısı, ne biricik gelini, ne de kız kardeşi... Önünde diz çökmeyen bir tek kadın var... Üstelik soylu bile değil
Maria Borrallo'nun erkek kardeşlerinden biri olan Ignacio, bir müzisyen ve Kanada'da yaşıyor.

Haberin Devamı

Diğer erkek kardeş Luis yaşamını İspanya'da sürdürüyor. Üçüncü kardeş Pablo ise yine ülkesi ispanya'da yaşayan bir akademisyen.

Bekar olan ve "ben işimle evliyim" diyen Maria Borrallo, 100 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan ve İngiltere'nin en gözde dadılarını yetiştiren Norland College'dan mezun.

48 yaşındaki kraliyet dadısı işiyle evli olduğunu söyleyip kendi ailesini kurmaya da yanaşmıyor.

Gözden KaçmasınBabasına yönelik çocuk istismarı iddiaları yüzünü kızarttı... Şimdi de Meghanın yeğeni konuştu: Hiç şaşırmadım, dedemde bir terslik vardıBabasına yönelik çocuk istismarı iddiaları yüzünü kızarttı... Şimdi de Meghan'ın yeğeni konuştu: Hiç şaşırmadım, dedemde bir terslik vardıHaberi görüntüle

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Maria Teresa Turrion Borrallo#Kate Middleton#Kral Charles

BAKMADAN GEÇME!