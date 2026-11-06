Ne sevgili karısı, ne biricik gelini, ne de kız kardeşi... Önünde diz çökmeyen bir tek kadın var... Üstelik soylu bile değil!

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Prens William ile Prens Harry'nin öz babaanneleri Kraliçe Elizabeth'in karşısında saygı duruşuna geçmeleri, gözde gelini Galler Prensesi Kate Middleton'ın bile yanağından öpmeden önce Kral Charles ile Kraliçe Camilla'nın önünde diz kırıp reverans yapması bunun en basit örnekleri.

Ayrıca aileye sonradan katılanların eşlerinin hiyerarşik durumuna göre kime hangi koşullarda baş selamı vereceği ya da reverans yapacağı bile belli.

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Ama ailenin içinde öyle biri var ki bırakın Kral Charles'ı, kainatın bütün kralları karşısına gelse hiçbirine reverans yapıp önlerinde boyun bükmek zorunda değil.

Üstelik bu kişi öyle "mavi kanlı" yani soylu biri değil. Aileden biri hiç değil.

Daha da ötesinde ailenin çalışanlarından biri...

İngiliz kraliyet ailesinde, hiyerarşiye göre üst konumdaki kişilerin karşısında erkekler boyunlarını eğerek, kadınlar da dizlerini bükerek reverans yapmak zorunda.

Kral Charles dahil dünyanın bütün krallarının önünde boyun eğmeme hakkına sahip olan o tek kişi Galler Prensesi Kate Middleton ile Galler Prensi William'ın üç çocuğunun dadısı Maria Teresa Turrion Borrallo….

Yani geleceğin kralı George başta olmak üzere Charlotte ve Louis'nin bakımını üstlenen, onları eğiten ve geleceğe hazırlayan kişi.



İSPANYOL DADININ AYRICALIĞI VAR

Adından da belli olduğu gibi Borrallo, bir İspanyol.

İspanya'da doğan kraliyet dadısı, anne ve babalarından sonra hatta kimi zamanlarda onların da önünde Galler kardeşlerin bakımından ve eğitiminden sorumlu kişi.

Diğer herkes Kral ya da Kraliçe'yi, ya da ailedeki üst düzey kişileri gördüğünde reverans yapmak zorunda olduğu halde Borrallo'nun böyle bir zorunluluğu yok.

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Bunun nedeni ise Ortaçağ'a kadar uzanıyor ve tamamen Borrallo'nun doğum yeriyle ilgili.

İspanyol dadı Borrallo, İspanya'nın Palencio bölgesinde dünyaya geldi.

Günümüzde de yaşatılan bir geleneğe bağlı olarak bu bölgede doğan kadınlar hiçbir hükümdarın önünde eğilmek, boyun bükmek ya da diz kırmak zorunda değil.



14'ÜNCÜ YÜZYILA UZANAN GELENEK

Bu geleneğin altında ise 14'üncü yüzyıla uzanan bir tarihi kahramanlık öyküsü var.

Yüzyıl Savaşları döneminde Lancaster Dükü John of Gaunt liderliğindeki İngilizler, Palencia kentini kuşattı. Şehrin erkekleri o sırada savaşta olduğu için Palencia savunmasız durumdaydı.

İngilizler, böyle bir durumda kentin teslim olacağını düşündü ama yanıldılar. Çünkü kadınlar inanılmaz bir direniş gösterdi.

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Hatta bazı söylencelere göre zırh bile giyip İngilizleri şaşırttılar. Bunun üzerine kent kuşatmadan kurtuldu.

Palencia kadınlarının bu cesareti karşısında dönemin Kastilya Kralı Juan bunu ödüllendirmek istedi. bu amaçla da Kadın Şövalye Kuşağı Nişanı'nı kurdu.

İşte bu gelenek Ortaçağ'dan bu yana devam ediyor. Önemli kutlamalarda bölgenin kadınları eğer isterlerse sadece erkek şövalyelerin kullandığı altın renkli kuşağı giysilerinin üstüne takabiliyorlar.



Bunun da ötesinde Palenci kadınları, ne olursa olsun hiçbir hükümdarın önünde diz çökerek eğilmek zorunda değiller. Bu hak daha o zamandan çıkarılan bir kraliyet kararnamesiyle Palencia kadınlarına verildi. İşte Galler çiftinin çocuklarının dadısı da bu ayrıcalığı kullanarak Kral Charles'ın karşısında boyun eğmeyen, diz çökmeyen tek kadın olma özelliğini elinde tutuyor.

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Maria Teresa Borrallo, kraliyet ailesine verdiği hizmetler nedeniyle geçen yıl Royal Victorian Medal (Kraliyet Victoria Gümüş Madalyası) ile ödüllendirildi.



'İŞİMLE EVLİYİM' DEYİP KENDİ YUVASINI KURMAYA YANAŞMIYOR

Kraliyet çocuklarının dadısı Maria Teresa Borrallo, 2014 yılında, George henüz 8 aylıkken Kate ve William tarafından işe alındı.

O günden bu yana da aileyle birlikte yaşıyor ve çocukları bakımından, eğitiminden sorumlu. Hatta çocukların katıldığı yurt içi ve yurt dışı gezilere de katılıyor.

Varlıklı bir İspanyol bir ailenin çocuğu olarak Palencia'da dünyaya geldi. Üç erkek kardeşi daha olan Borrallo'nun mühendis olan babası çocuk eğitimi konusuna özel bir önem veriyordu.

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Maria Borrallo'nun erkek kardeşlerinden biri olan Ignacio, bir müzisyen ve Kanada'da yaşıyor.

Diğer erkek kardeş Luis yaşamını İspanya'da sürdürüyor. Üçüncü kardeş Pablo ise yine ülkesi ispanya'da yaşayan bir akademisyen.

Bekar olan ve "ben işimle evliyim" diyen Maria Borrallo, 100 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan ve İngiltere'nin en gözde dadılarını yetiştiren Norland College'dan mezun.

48 yaşındaki kraliyet dadısı işiyle evli olduğunu söyleyip kendi ailesini kurmaya da yanaşmıyor.