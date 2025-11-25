Ne şan umurunda ne şöhret… Tek kızı onu dünyanın en mutlu insanı yaptı: Ben artık sadece anneanneyim!

Haberin Devamı

Oysa onlar da yaşamlarını hepimiz gibi aşık olan, evlenen, boşanan, anne baba olan ve ilerleyen yaşlarında artık hayata bambaşka bakan insanlar olarak sürdürür çoğunlukla.

İşte tam da böyle bir yıldız olan ünlü oyuncu Michelle Pfeiffer, 2026'nın çoğunu büyükanne olmaya odaklanarak geçirmeyi dört gözle beklediğini söylüyor.

Michelle Pfeiffer ilk kez torun sahibi olduktan sonra mesleğine bir süre ara vermeye karar vermiş

Rol aldığı son filmi 3 Aralık’ta seyircilerle buluşmaya hazırlanırken bir röportaj veren güzle yıldız kızı Claudia Rose Pfeiffer'ın bebeğini kucağına almasının ardından 2026'nın çoğunu boş geçirmeyi planlıyor.

Haberin Devamı

Boş geçirmekten kastı da çalışmayıp tüm zamanını kızına ve torununa ayırmak ve anneanneliğinin tadını çıkarmak…

Ünlü oyuncu tek kızını evlenmeden çok kısa bir süre önce evlat edinmişti

Michelle Pfeiffer bu duyuruyu yani 2026’da çalışmayı ve yeni bir film çekmeyi düşünmediğini eylül ayında yapmış, ancak o zaman bunun ardındaki mutlu haberi vermemişti.

Ünlü oyuncu verdiği son röportajda kızı Claudia Rose Pfeiffer'ın 2024'te bir bebek sahibi olduğunu söyledi.

"Karşıma çıkan fırsatlar için kendimi çok şanslı hissediyorum ve işimi seviyorum. Son zamanlarda yaptığım üç işte de inanılmaz oyuncularla çalıştım. Harika yönetmenler, harika malzemeler. Ancak kızımın hamile kalmayı planladığını bilmiyordum ve bu her şeyi değiştirdi" dedi Pfeiffer.

Ünlü oyuncu anneanne olduktan sonra önceliklerinin değiştiğini ve 2026'da çalışmamayı planladığını söyledi.

Michelle Pfeiffer kızını evlat edindikten bir yıl sonra da oğlu John Henry'yi kucağına almıştı

Haberin Devamı

Yakında seyirciyle buluşacak yeni filminin ardından çalışmayı düşünmeyen Michelle Pfeiffer o günleri dört gözle beklediğini söyledi ve yaşadığı mutluluk için “Bu en büyük zenginlik” dedi.

Artık tüm dünyası kızı ve torunu haline gelen bir anneanne olan Michelle Pfeiffer Hollywood’un nadir mutlu evliliklerinden birini yaşıyor. İki çocuk annesi Pfeiffer kızı Claudia Rose Pfeiffer’ı ünlü bir yapımcı olan eşi David E. Kelley ile evlenmeden kısa bir süre önce evlat edinmişti.

Yıldız oyuncu 32 yıldır yapımcı David E. Kelley'yle evli ve ünlüler dünyasının en mutlu evliliklerinden birine sahip

Çift 1993’te evlendi ve 1994'te oğulları John Henry Kelley’yi kucaklarına aldı.

Haberin Devamı

Pfeiffer, kocası Kelley ile tanışmadan önce evlat edinme işlemlerine başlamıştı ve Mart 1993'te yeni doğmuş bir bebek olan Claudia Rose'u ailesine kattı. Pfeiffer ve Kelly, Kasım 1993'te evlendiler ve bir yıldan kısa bir süre sonra oğulları John Henry'i kucaklarına aldılar.

Pfeiffer çocukları artık yetişkin olmuş olsa da onların fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından hiç paylaşmıyor

2007'de, onlar henüz büyüme aşamasındayken Pfeiffer çocukları Claudia ve John için umutlarını "Onların savaşçı olmalarını istiyorum; hayatta kalmayı başaran bireyler olmalarını istiyorum; inandıkları bir şeye sahip olmalarını ve kendilerine sadık kalmalarını istiyorum” diye anlatmıştı.

Haberin Devamı

Pfeiffer da ailesine odaklanmak için Hollywood'a ara vermiş, ancak çocukları büyüdüğünde oyunculuğa geri dönmüştü.

Kızı anne olduktan sonra film çalışmalarına ara veren Michelle Pfeiffer hem ona destek olacak hem de anneanne olmanın tadını doyasıya yaşayacak

2017’de çocukları yuvadan uçtuktan sonra verdiği röportajda “Nerede çekim yapacağım ve ne kadar süre uzakta kalacağım, çocukların programına uyup uymayacağı konusunda oldukça dikkatliydim. Ve o kadar seçiciydim ki işleri elimden kaçırırdım. Sonra... Bilmiyorum, zaman akıp geçti... Evet, ortadan kayboldum” demişti.

Yeniden oyunculuğa dönüşü de tıpkı oyunculuğa ara vermesi gibi çocukları sayesinde olmuştu. Kızı ve oğlu ona artık mesleğine geri dönmesini söylemişler ve kendileri için yaptığı bu fedakarlığa son vermenin zamanının geldiğini hatırlatmışlardı.

Haberin Devamı

Eylül ayında anneanne olmanın “cennet” gibi olduğunu söyleyen Pfeiffer “Geçen yıl büyükanne oldum. Bu konuda çok sessiz kaldım… Ve bu cennet gibi. Bu çok saçma. Büyükanne olacağımı bilseydim bu kadar çok iş almazdım ama her şeyin tadını çıkardım ve gerçekten minnettarım.” demişti.