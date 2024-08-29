×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Ne Olacak Halim konusu nedir, oyuncuları kimler? Ne Olacak Halim filmi ne zaman çekildi?

Güncelleme Tarihi:

#Ne Olacak Halim#Ne Olacak Halim Konusu#Ne Olacak Halim Oyuncuları
Ne Olacak Halim konusu nedir, oyuncuları kimler Ne Olacak Halim filmi ne zaman çekildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2024 17:58

Ne Olacak Halim, bir kez daha TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Emre Altuğ, Algı Ege, Lemi Filozof gibi isimlerin başrolde yer aldığı yapım 10 Mart 2023'te vizyona girdi. Semra Dündar yönetmen koltuğunda oturduğu film meşhur sunucu Halim Pekyaman'ın hikayesine odaklanıyor. İşte, Ne Olacak Halim konusu ve oyuncuları...

Haberin Devamı

Ne Olacak Halim filmi konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak konusu oldu. 2023 yılında vizyona giren film 29 Ağustos Perşembe akşamı Now tv ekranlarında olacak. Peki, Ne Olacak Halim oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte detaylar...

NE OLACAK HALİM KONUSU

Çocukken ailesi tarafından baş belası olarak görülmesiyle çocuklara düşman olan ünlü sunucu Halim Pekyaman, playboy hayatı yaşayarak günlerini geçirir. Halim'in hayatı, bir gün yayın sırasında çocuklar hakkında ileri geri konuşmasıyla alt üst olur. Toplum tarafından linç edilip çocuk düşmanı ilan edilen Halim, kanaldan da kouvulur. Biraz uzaklaşmak isteyen Halim, çareyi yıllar önce yatırım amacıyla aldığı Kuşadası'ndaki yazlık eve gitmekte bulur. Burada onun yolu, kocası tarafından terk edilen ve dört çocuğu ile hayat mücadelesi veren Melek ile kesişir. Melek'e aşık olan Halim, kaderin cilvesiyle Melek'in çocuklarına bakıcılık yapmak zorunda kalır.

Haberin Devamı

NE OLACAK HALİM OYUNCULARI KİMLER?

Emre Altuğ
Algı Eke
Lemi Filozof
Selen Domaç
Yaman Tümen
Bihter Yaman
Atlas Öğün
Uras Ege Limon

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ne Olacak Halim#Ne Olacak Halim Konusu#Ne Olacak Halim Oyuncuları

BAKMADAN GEÇME!