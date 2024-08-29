Ne Olacak Halim konusu nedir, oyuncuları kimler? Ne Olacak Halim filmi ne zaman çekildi?

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Ne Olacak Halim filmi konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak konusu oldu. 2023 yılında vizyona giren film 29 Ağustos Perşembe akşamı Now tv ekranlarında olacak. Peki, Ne Olacak Halim oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte detaylar...

NE OLACAK HALİM KONUSU

Çocukken ailesi tarafından baş belası olarak görülmesiyle çocuklara düşman olan ünlü sunucu Halim Pekyaman, playboy hayatı yaşayarak günlerini geçirir. Halim'in hayatı, bir gün yayın sırasında çocuklar hakkında ileri geri konuşmasıyla alt üst olur. Toplum tarafından linç edilip çocuk düşmanı ilan edilen Halim, kanaldan da kouvulur. Biraz uzaklaşmak isteyen Halim, çareyi yıllar önce yatırım amacıyla aldığı Kuşadası'ndaki yazlık eve gitmekte bulur. Burada onun yolu, kocası tarafından terk edilen ve dört çocuğu ile hayat mücadelesi veren Melek ile kesişir. Melek'e aşık olan Halim, kaderin cilvesiyle Melek'in çocuklarına bakıcılık yapmak zorunda kalır.

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NE OLACAK HALİM OYUNCULARI KİMLER?

Emre Altuğ

Algı Eke

Lemi Filozof

Selen Domaç

Yaman Tümen

Bihter Yaman

Atlas Öğün

Uras Ege Limon