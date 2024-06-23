Ne Olacak Halim konusu nedir? İlk kez TV'de! İşte, Ne Olacak Halim oyuncuları

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Yönetmenliğini Semra Dündar’ın üstlendiği “Ne Olacak Halim?” filmi, 23 Haziran Pazar saat 20.00’de NOW izleyicisiyle buluşacak. Peki, Ne Olacak Halim oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte detaylar...

NE OLACAK HALİM KONUSU NEDİR?

Çocukken ailesi tarafından baş belası olarak görülmesiyle çocuklara düşman olan ünlü sunucu Halim Pekyaman, playboy hayatı yaşayarak günlerini geçirir. Halim'in hayatı, bir gün yayın sırasında çocuklar hakkında ileri geri konuşmasıyla alt üst olur. Toplum tarafından linç edilip çocuk düşmanı ilan edilen Halim, kanaldan da kouvulur. Biraz uzaklaşmak isteyen Halim, çareyi yıllar önce yatırım amacıyla aldığı Kuşadası'ndaki yazlık eve gitmekte bulur. Burada onun yolu, kocası tarafından terk edilen ve dört çocuğu ile hayat mücadelesi veren Melek ile kesişir. Melek'e aşık olan Halim, kaderin cilvesiyle Melek'in çocuklarına bakıcılık yapmak zorunda kalır.

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NE OLACAK HALİM OYUNCULARI KİMLER?

Ne Olacak Halim oyuncu kadrosunda Emre Altuğ, Algı Eke, Lemi Filozof, Selen Domaç, Yaman Tümen, Bihter Yaman, Atlas Öğün ve Uras Ege Limon’un yer alıyor.