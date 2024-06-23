×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Ne Olacak Halim konusu nedir? İlk kez TV'de! İşte, Ne Olacak Halim oyuncuları

Güncelleme Tarihi:

#Ne Olacak Halim#Ne Olacak Halim Konusu#Ne Olacak Halim Oyuncuları
Ne Olacak Halim konusu nedir İlk kez TVde İşte, Ne Olacak Halim oyuncuları
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2024 15:17

Ne Olacak Halim TV'de ilk kez ekranlara geliyor. Filmin başrollerinde Ne Olacak Halim filmi 10 Mart 2023'te vizyona girmişti. Filmin başrollerinde Emre Altuğ, Algı Ege, Lemi Filozof gibi başarılı isimler yer alıyor. Film, Çocukken annesinin kendisini sürekli “baş belası” olarak görmesiyle çocuklara neredeyse düşman olan, aile olma yuva kurma fikrinden uzak playboy hayatı yaşayarak gününü gün eden meşhur sunucu Halim Pekyaman'ın hikayesini anlatıyor. İşte, Ne Olacak Halim konusu ve oyuncuları...

Haberin Devamı

Yönetmenliğini Semra Dündar’ın üstlendiği “Ne Olacak Halim?” filmi, 23 Haziran Pazar saat 20.00’de NOW izleyicisiyle buluşacak. Peki, Ne Olacak Halim oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte detaylar...

NE OLACAK HALİM KONUSU NEDİR?

Çocukken ailesi tarafından baş belası olarak görülmesiyle çocuklara düşman olan ünlü sunucu Halim Pekyaman, playboy hayatı yaşayarak günlerini geçirir. Halim'in hayatı, bir gün yayın sırasında çocuklar hakkında ileri geri konuşmasıyla alt üst olur. Toplum tarafından linç edilip çocuk düşmanı ilan edilen Halim, kanaldan da kouvulur. Biraz uzaklaşmak isteyen Halim, çareyi yıllar önce yatırım amacıyla aldığı Kuşadası'ndaki yazlık eve gitmekte bulur. Burada onun yolu, kocası tarafından terk edilen ve dört çocuğu ile hayat mücadelesi veren Melek ile kesişir. Melek'e aşık olan Halim, kaderin cilvesiyle Melek'in çocuklarına bakıcılık yapmak zorunda kalır.

Haberin Devamı

NE OLACAK HALİM OYUNCULARI KİMLER?

Ne Olacak Halim oyuncu kadrosunda Emre Altuğ, Algı Eke, Lemi Filozof, Selen Domaç, Yaman Tümen, Bihter Yaman, Atlas Öğün ve Uras Ege Limon’un yer alıyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ne Olacak Halim#Ne Olacak Halim Konusu#Ne Olacak Halim Oyuncuları

BAKMADAN GEÇME!