Ne mücevherler ne taçlar... Kaynanasından kimsenin bilmediği bir miras daha kalmış

Haberin Devamı

Son yıllarda en çok konuşulan kişi Galler Prensesi Kate Middleton. Bir başka deyişle sırası geldiğinde tahta çıkacak olan Prens William'ın karısı, geleceğin İngiltere kraliçesi Prenses Catherine.

Hastalığı bir yana aileye girdiğinden bu yana onunla ilgili en çok konuşulan ayrıntı ise hiç tanışamadığı kayınvalidesi Prenses Diana ile ilgili...

Özellikle de Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünden sonra herkes eğer Charles boşanmasaydı da Diana hayatta olup kraliçe unvanını alsaydı Kate ile nasıl bir ilişki sürdürüyor olacağını konuşuyor.

ONUN AYAK İZLERİNİ TAKİP EDİYOR

Diğer yandan Kate, Diana'dan birçok miras devraldı. Diana'nın 1997 yılındaki ölümünden sonra hiç kimse tarafından resmen kullanılmayan Galler Prensesi unvanı bunlardan biri.

Haberin Devamı

Diğeri de başta Diana ile özdeşleşen Cambridge Aşıklar Düğümü Tacı olmak üzere birçok mücevher. Tabii ki William'ın evlilik teklifi sırasında kendisine hediye ettiği o ünlü safir taşlı yüzüğü de unutmayalım.

Ama görünüşe göre Kate, Diana'dan başka bir miras daha devralmış... O da çocuklarıyla ilgili.

Prenses Diana artık herkesin bildiği gibi her ne kadar kraliyet ailesinin bir üyesi olsa da bazı kurallara uymuyordu.

Büyüdüklerini göremediği iki oğlu William ile Harry'yi sıkmadan onları normal çocuklar gibi büyütmek, canları ne istiyorsa onu yemelerine izin vermek de bunlardan biri.

ÇOCUKLARINI RAHAT BÜYÜTMEK İSTİYOR

Onca boğucu kural arasında çocuklarının normal bir aile hayatı sürdürmesinden yanaydı. Kim bilir belki de William'ı, daha üniversite yıllarında sıradan bir aileye mensup Kate'e yönlendiren, Middletonlarla vakit geçirmekten hoşlanmasına neden olan da annesi sayesinde edindiği bu alışkanlıktı.

Diana da şu anda Kate'in üç çocuğuna yaptığı gibi onları temelli dadılara teslim etmek yerine elinden geldiğince kendisi ilgilenmeye çalışıyordu.

Haberin Devamı

Özetle bilerek ya da bilmeyerek Kate Middleton da kaynanası Diana'nın ayak izlerini takip ediyor bu konuda.

George, Charlotte ve Louis'nin bir yandan aileye uygun yetişmesini sağlarken diğer yandan da onların kendilerini normal çocuklar gibi hissetmesini için elinden geleni yapıyor.

DADI ONLARLA YAŞAMIYOR

Kate ile William'ın bu konuda attıkları ilk adım da 2022 yılında taşındıkları Adelaide Cottage'da yatılı bir dadıyla çalışmaması.

Üç kardeşin dadısı Maria Teresa Borrallo onlarla birlikte yaşamıyor, mesaisi bittiğinde kendine ait mülküne gidiyor. Tabii ki Borrallo'nun Galler ailesine yakın oturduğunu söylemeye gerek yok.

Haberin Devamı

Bu da Kate ile William'a, üç çocuklarını normal bir aile olarak yetiştirme fırsatını veriyor. Amaçları çocuklarına; kendilerini diğer yaşıtlarından farklı hissetmeyecekleri bir atmosfer oluşturmak.

Hatta söylenenlere göre George, Charlotte ve Louis yeri geldiğinde mutfağa girip yardım amaçlı ufak tefek işler de yapıyorlar. Üstelik de evlerinde çalışanlar olmasına rağmen.

Çiftin yanında çalışan kaynaklara bakılırsa her ne kadar sağlıkları için beslenmelerine dikkat etseler de Kate ile William, kimi zaman çocuklarının canlarının istediğini yemesine izin veriyor.

UFAK TEFEK EV İŞLERİ YAPIYORLAR

Kraliçe'nin tahttaki 70'inci yılının kutlandığı etkinliklerde Louis başta olmak üzere tüm kardeşlerin hatta kuzenlerinin de bıkıp usanmadan şekerleme yediği görüntüleri bütün dünya hatırlıyor.

Haberin Devamı

Eski bir kraliyet şef aşçısının anlattığına göre Prenses Diana da iki oğlunu büyütürken benzer tavırlar sergiliyordu.

Normal bir anne gibi onlarla mutfakta ufak tefek yiyecekler hazırlıyor, yasaklama getirmeden istedikleri yiyecekleri yemelerine izin veriyordu. Hatta bu eski çalışanın anlattığına göre kimi zaman Diana oğullarıyla birlikte TV karşısında bile yemek yiyordu.

Kate Middleton da zaman zaman çocuklarına dondurma ya da şekerleme alırken ya da bir pizzacıda yemek yerken görülüyor zaten.

Bu konuda da Diana ile benzeşiyorlar elbette. Hatta bir keresinde iki oğlu küçükken bir resmi yemeğe katılmak yerine onlarla birlikte ünlü bir hamburgerciye gitmesi de döneminde çok konuşulmuştu.