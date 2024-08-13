Ne kadar kavga edersek o kadar iyiyiz

Haberin Devamı

Ekip, Ajda Pekkan’ın konserinde protokolden erken kalkan seyircileri eleştirmesine dair şunları söyledi:

“Genelde oyun sonu bizim de başımıza geliyor. Çünkü minibüs ve vapurda bitiş saati yaklaşıyor. İzleyicinin de o yüzden gitmesi gerekiyor. Ajda Pekkan sahnedeyse eğer vapuru da kaçıracaksın.”

Meksika Açmazı ekibi, programlarına çok çalıştıklarını da belirtti: “Gösteride üç kişi sohbet ediyor gibi olmasını istemiyoruz. Birkaç gün önce buluşup açmazları tartışıyoruz. Kayıtlar da alıyoruz ve bu esnada kavga ediyoruz. Ne kadar kavga edersek o kadar güzel ve iyi oluyor. Aslında şu an konuşmuyoruz.”