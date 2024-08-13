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Ne kadar kavga edersek o kadar iyiyiz

Güncelleme Tarihi:

#Mesut Süre#Fazlı Polat#Meksika Açmazı
Ne kadar kavga edersek o kadar iyiyiz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2024 09:09

Mesut Süre, Fazlı Polat ve Anlatanadam’ın yer aldığı Meksika Açmazı önceki akşam Aqua Florya Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin amfi sahnesinde seyirciyle buluştu.

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Ekip, Ajda Pekkan’ın konserinde protokolden erken kalkan seyircileri eleştirmesine dair şunları söyledi:

“Genelde oyun sonu bizim de başımıza geliyor. Çünkü minibüs ve vapurda bitiş saati yaklaşıyor. İzleyicinin de o yüzden gitmesi gerekiyor. Ajda Pekkan sahnedeyse eğer vapuru da kaçıracaksın.”

Ne kadar kavga edersek o kadar iyiyiz

Meksika Açmazı ekibi, programlarına çok çalıştıklarını da belirtti: “Gösteride üç kişi sohbet ediyor gibi olmasını istemiyoruz. Birkaç gün önce buluşup açmazları tartışıyoruz. Kayıtlar da alıyoruz ve bu esnada kavga ediyoruz. Ne kadar kavga edersek o kadar güzel ve iyi oluyor. Aslında şu an konuşmuyoruz.”

 

 

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#Mesut Süre#Fazlı Polat#Meksika Açmazı

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