MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriNE KADAR İYİ BİR CAMDAKİ KIZ İZLEYİCİSİSİN?
GeriTelevizyon NE KADAR İYİ BİR CAMDAKİ KIZ İZLEYİCİSİSİN?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyon
Haber Giriş: 06.09.2021 - 16:07 | Son Güncelleme:

NE KADAR İYİ BİR CAMDAKİ KIZ İZLEYİCİSİSİN?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
NE KADAR İYİ BİR CAMDAKİ KIZ İZLEYİCİSİSİN?

Kanal D’nin yapımcılığını OGM Pictures’ın üstlendiği ve Perşembe akşamlarında damgasını vuran dizisi “Camdaki Kız”, yeni bölümleri ile izleyiciyi yine ekrana kilitleyecek.

İlk sezonu hatırlamak ve Camdaki Kız bilginizi sınamak için hazırladığımız testi çözüp “ne kadar iyi bir Camdaki Kız izleyicisisiniz?”, öğrenebilirsiniz:

1) Nalan ve Sedat nerede tanışmıştır?
a) Otelde b) Restoranda c) Yolda d) İnternette

2) Koroğlu ailesi kahvaltıda en çok kaç zeytin yiyebiliyor?
a) 2 b) 3 c) 4 d) 5

3) Muzo hangi bölümde ortaya çıkmıştır?

NE KADAR İYİ BİR CAMDAKİ KIZ İZLEYİCİSİSİN


a) 2 b) 3 c) 4 d) 5

4) Nalan’ın mesleği nedir?
a) İletişim uzmanı b) İç mimar c) Muhasebe sorumlusu d) Tasarımcı

5) Rafet Köroğlu’nun katıldığı TV ekonomi programının adı nedir?
a) İş Dünyası b) Ekonomiye Yön Verenler c) Paraya Yön Verenler d) İşte İnsan

6) Cana’nın kaç çocuğu vardır?
a)1 b) 2 c) 3 d) 4

7) “Sevmek için sebep aramadım hiç, sesi yetti kalbime” repliğinin sahibi kimdir?
a) Nalan b) Sedat c) Muzo d) Selen

8) Sedat kaza geçirdiğinde kaldırıldığı hastanenin adı nedir?
a) Özel Rahşan Koper Hastanesi b) Özel Rahşan Kader Hastanesi c) Özel Rasim Koper
Hastanesi d) Özel Rasim Kader Hastanesi

9) Tako’nun 6. bölümün başında dinlediği şarkı hangisidir?
a) Duydum Ki Unutmuşsun b) Güvercin Uçuverdi c) Şimdi Uzaklardasın
d) Ada Sahillerinde Bekliyorum

10) Rafet Koroğlu Nalan’a ne hediye edince Koroğlu aile bireylerini hem şaşırtmış hem
sinirlendirmiştir?
a) Mücevher b) Ev c) Arazi d) Araba

NE KADAR İYİ BİR CAMDAKİ KIZ İZLEYİCİSİSİN


Cevaplar:
1.a 2.d 3.b 4.b 5.c 6.b 7.c 8.a 9.d 10.c

1-3 Doğru Cevap: Başlangıç
1-3 arasında soruya doğru cevap verdiyseniz başlangıç aşamasındasınız demektir. Yeni
bölümler başlayana kadar eski bölümlere bir göz gezdirebilirsiniz.
4-6 Doğru Cevap: İyi izleyici dediğin böyle olur
Kesinlikle iyi bir Camdaki Kız izleyicisisiniz. Detaylara biraz daha dikkat ederseniz tüm soruları
bilmeniz işten değil.
7-10 Doğru Cevap: Camdaki Kız sizden sorulur
Tüm detaylara hakimsiniz, tebrikler! Yeni bölümleri en heyecanla bekleyen siz olmalısınız…

Camdaki Kız’ın yeni bölümünden ilk görüntüler
Camdaki Kız’ın yeni bölümünden ilk görüntüler

En lezzetli yemek tarifleri burada

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi