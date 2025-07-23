Ne heveslerle doğal yaşamayı seçmişti... Ünlü sunucuya çiftlik hayatı zor geldi... 'Bıktım tavuk peşinde koşmaktan!'

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Sette çalışan iş arkadaşlarına kötü davrandığı, sinirli halleri, etrafındakilere bağırıp çağırdığı gündeme gelince zor duruma düştü ve neredeyse 20 yıl sonra en sonunda programını sonlandırmaya karar verdi.

Yıllarca televizyon ekranlarının en sevilen sunucularından olan Ellen DeGeneres programı sonlandıktan ve Donald Trump ABD başkanı seçildikten sonra İngiltere'ye yerleşip bir çiftlikte yaşamaya başlamıştı

O DA BİRÇOK ÜNLÜ GİBİ ÇİFTLİK HAYATINI SEÇMİŞTİ

O da birçok başka ünlü gibi hayatının ilerleyen günlerini Hollywood’un ışıltılı dünyasının dışında, doğayla iç içe geçirmeye karar verdi. Ancak bunu ülke değiştirerek yaptı ve İngiltere’de bir çiftlik satın alarak oraya yerleşti.

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Ünlü sunucu Ellen DeGeneres, geçen yılın kasım ayından beri İngiltere kırsalında çiftlik hayatı yaşıyor. Bu kararında Donald Trump’ın yeniden ABD başkanı seçilmesinin de etkisi olduğunu kendisi söylemişti.

Ellen DeGeneres ilk günlerde sürekli bu yeni hayatından mutlu fotoğraflar paylaşsa da bu doğal yaşam onu çabuk yordu ve sıktı

Tıpkı Ellen DeGeneres gibi birçok başka ünlü de Trump ikinci kez başa geçince ABD’yi terk etme kararı almıştı.

ÇİFTLİK HAYATINDAN HEMEN SIKILDI

Başlarda doğayla iç içe kurduğu yeni yaşamından kesitleri sosyal medya hesabından paylaşan ve kendine huzur dolu yeni bir yaşam kuran Ellen DeGeneres bu doğal yaşamdan çabuk sıkıldı.

67 yaşındaki ünlü sunucu hâlâ atlar, koyunlar ve tavuklar da dahil olmak üzere çiftlik hayvanlarıyla ilgilenmekle meşgul olduğunu, ancak bundan sonra ne yapacağını da düşündüğünü itiraf etti.

"TAVUKLARIMI SEVİYORUM AMA ONLARDAN BİRAZ BIKTIM"

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Katıldığı bir yayında İngiltere’de bir talk şov sunmak istediğini ama bunun pek mümkün olmadığını söyleyen Ellen “Kariyerimle ilgili bir şeyler yapmak istiyorum. Henüz ne olduğunu bilmiyorum. Eğlenmek istiyorum, bir şeyler yapmak istiyorum. Tavuklarımı seviyorum ama biraz sıkıldım” itirafında bulundu.

Artık bütün gün tavuk peşinde koşmaktan yorulduğunu itiraf eden Ellen DeGeneres çiftlik evini satışa çıkardı

Aylardır her sabah uyanıp tavuklarını yemleyen, kuzularını gezdiren, bahçe işleriyle uğraşan ünlü sunucuya bu yaşam çok tatlı gelmemiş olacak ki en sonunda aldığı 43 dönümlük çiftliği satışa bile çıkardı.

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Ellen bu çiftliği aldıktan sonra hep burada yaşayacağını hayal ederek evde birçok tadilat yapmış ve orayı hem doğal hem de modern bir yaşam alanına çevirmişti.

Çiftliğine 30 milyon dolar fiyat biçen Ellen DeGeneres burayı satıp şehirde modern yaşama geri dönmeyi planlıyor. Ünlü sunucunun yine İngiltere’den ev almayı planladığı ve şimdilik ABD’ye dönmeyi planlamadığı söyleniyor.

MODERN YAŞAMA GERİ DÖNÜŞ HAZIRLIĞI

Ünlü sunucu burayı 20 milyon dolara almış, içine de tadilatlar için epey para harcamıştı. 30 milyona satışa çıkan çiftliğin böylece bölgedeki en pahalı mülk olduğu da ortaya çıktı.

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Televizyonun en sevilen yüzlerinden olan ünlü sunucunun programı The Ellen DeGeneres Show, 19 sezon yayınlandıktan sonra 2022'de sona ermişti.