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Ne hastalık korkusu, ne ihanet söylentisi… Onların aşkı her engeli yıkıyor: Gizlice ikinci balayına çıktılar

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#Kate Middleton#Prens William#İngiliz Kraliyet Ailesi
Ne hastalık korkusu, ne ihanet söylentisi… Onların aşkı her engeli yıkıyor: Gizlice ikinci balayına çıktılar
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2025 12:45

Dile kolay, tam 14 yıldır dünyanın en göz önünde evliliğini yaşıyorlar. Görkemli düğünlerinden üç çocuklu yuvalarına kadar her şeyleri didik didik inceleniyor, her jest ve mimikleri mercek altına alınıyor.

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Üstelik hayatlarının en zor yılını geçirdiler, bir yandan ölüm korkusu bir yandan da bu korkuya eşlik eden akla hayale sığmaz dedikodular ve komplo teorileriyle uğraşmak zorunda kaldılar.

AŞKLARINI ÖZGÜRCE YAŞAMAYA HAKLARI YOK AMA ONLAR BUNU BİR ŞEKİLDE BAŞARIYOR

Konumları ve unvanları gereği birbirlerine olan büyük aşklarını başka ünlü çiftler gibi sergileme şansları yok. Yine de onları yakından takip edenler onların birbirlerine bakışlarını, gizlice gülümsemelerini, ellerinin gizlice birbirine dokunuşunu görüyor, bu aşka şahit olmayı sürdürüyor.

Ne hastalık korkusu, ne ihanet söylentisi… Onların aşkı her engeli yıkıyor: Gizlice ikinci balayına çıktılar

Prens William ve Kate Middleton’ın evlilikleri kanser savaşı ve ihanet söylentileriyle çalkalandıktan sonra Karayipler’de gizlice ikinci bir balayı tatiline gittikleri ortaya çıktı.

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KARAYİPLER’DE İKİNCİ BALAYINA ÇIKTILAR

Karayip güneşinin tadını çıkaran geleceğin kralı ve kraliçesi William ve Kate, kraliyet görevlerinden sessizce uzaklaşarak haftalık ücreti 48 bin dolar olan bir villa kiraladılar.

Ne hastalık korkusu, ne ihanet söylentisi… Onların aşkı her engeli yıkıyor: Gizlice ikinci balayına çıktılar

Karayipler’deki Mustique adasına giden çift bu balayını gizli tuttular anacak tatilleri boyunca yerel halktan saklanmadılar, tam tersi onlarla kaynaştılar.

GİZLİCE GİTTİLER AMA KİMSEDEN SAKLANMADILAR

William ve Kate, güzel prensesin kanserle mücadelesi ve William'ın onu aldattığı söylentilerinin evliliklerini sarsmasının ardından ilişkilerini yeniden rayına oturtmalarını kutluyorlardı.

Ne hastalık korkusu, ne ihanet söylentisi… Onların aşkı her engeli yıkıyor: Gizlice ikinci balayına çıktılar

Dünyanın en ünlü çifti adadaki tek otel olan Cotton House'da yerel halkla bol bol sohbet etmekle kalmadı otelin havuzunda güneşlendi.

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KORUMALARI ONLARI UZAKTAN İZLEDİ

Kraliyet güvenliği William ve Kate’in peşinden ayrılmasa da onlara hep belli bir mesafede kaldı ve halka aralarına girmemeyi tercih etti.

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Üstelik söylenenlere göre Prens William ve Prenses Kate gezilerini ünlü Mustique Blues Festivali'ne denk getirdiler ve burada dans pistinin tozunu attırdılar.

Ne hastalık korkusu, ne ihanet söylentisi… Onların aşkı her engeli yıkıyor: Gizlice ikinci balayına çıktılar

Çift, adanın paparazzi yasağı sayesinde radara yakalanmadı ama içkili eğlenceleri ağzı sıkı yerel halkın gözünden kaçmadı.

CÖMERT BAHŞİŞLER, DANS PARTİLERİ VE MARKET ALIŞVERİŞLERİ

Basına konuşan bir garson “Cömert bahşişler verdiklerini söyleyebilirim. Tabii ki, bizim onlara baktığımız gibi onlar da bize bakıyor” dedi.

Ne hastalık korkusu, ne ihanet söylentisi… Onların aşkı her engeli yıkıyor: Gizlice ikinci balayına çıktılar

Prens William kokteylleri yudumlarken, Prenses Kate rahat tavırları ve ışıltısıyla adalıları büyüledi.

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Garson sözlerine "Kate her şeye sorunsuz bir şekilde uyum sağladı. Kimse onu rahatsız etmeden küçük bir marketten alışveriş yaptı. Tam bir uşak ve aşçı ekibine erişimleri var ama Kate her zaman kendi alışverişini kendi yapıyor."

Ne hastalık korkusu, ne ihanet söylentisi… Onların aşkı her engeli yıkıyor: Gizlice ikinci balayına çıktılar

ONLAR AŞK TAZELEDİ, ÇOCUKLARA ANNEANNELERİ BAKTI

William ve Kate aşklarını tazelerken Kate'in annesi Carole Middleton villada kraliyet çocuklarına bakıcılık yaptı ve 70. yaş gününü kutladı.

Ne hastalık korkusu, ne ihanet söylentisi… Onların aşkı her engeli yıkıyor: Gizlice ikinci balayına çıktılar

Kaynaklar ünlü çiftin bu aşk tatilini “Carole çocuklarla birlikte oradaydı, böylece Kate ve William gizlice kaçıp partinin tadını çıkarabilir ve ilişkilerini yeniden rayına oturtabilirler”

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#Kate Middleton#Prens William#İngiliz Kraliyet Ailesi

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