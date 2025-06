Ne güzel bir aile olmuşlardı... Birbirine en çok yakışan ünlü çift ayrıldı... 18 yıllık ilişkiden iki çocuk hatıra kaldı

Haberin Devamı

Sinema dünyasının, ilişkilerini bitirmeye karar veren bu ünlü çifti Oscar ödüllü Fransız oyuncu Marion Cotillard ile oyuncu ve yönetmen Guillaume Canet.

2007 yılından bu yana birlikte olan 49 yaşındaki Marion Cotillard ile 52 yaşındaki Guillaume Canet, geçtiğimiz cuma günü yaptıkları açıklamada ilişkilerini bitirdiklerini duyurdu.

Cotillard ile Canet, ayrılık açıklamasını Fransız haber ajansı Agence France Presse aracılığıyla yaptı. Haklarında çıkacak söylentileri ve yapılacak spekülasyonları önlemek için böyle bir yol tercih etti çift.

Her ne kadar ayrılık sebebini açıklamasalar da birbirlerine iyi dileklerde bulundular.

Cotillard ile Canet'nin, 2011 yılında dünyaya gelen Marcel adında bir oğlu ile 2017 doğumlu Louise adında bir kızı bulunuyor.

İLK KIVILCIM BİR FİLMİN SETİNDE PARLADI

Marion Cotillard ile Guillaume Canet, 2003 yılında birlikte kamera karşısına geçtikleri Love Me If You Dare adlı filmde tanıştılar. Ama ilişkileri dört yıl sonra 2007'de başladı.

Cotillard, efsane Fransız şarkıcı Edith Piaf'ı canlandırdığı La Vie en Rose adlı filmle 2008 yılında en iyi kadın oyuncu dalında Oscar kazandı.

Her ikisi de Fransa dışında Hollywood'da da kariyerlerini sürdürdü. 2010 yılında Inception filminde Leonardo DiCaprio ile birlikte kamera karşısına geçti.

Cotillard ile Canet, sadece birlikte bazı filmlerde oynamanın dışında farklı işbirliklerine de girdi kariyer alanında. Canet, sevgilisinin rol aldığı Little White Lies, Blood Ties, Rock'n Roll gibi filmlerde yönetmenlik görevini üstlendi.

Ünlü çift son olarak çekimleri bu yılın mayıs ayında tamamlanan Karma adlı projede de birlikte çalıştı.

ADI BRAD PITT İLE AŞK SÖYLENTİLERİNE KARIŞMIŞTI

Cotillard, Brad Pitt ile birlikte Allied (Müttefik) adlı İkinci Dünya Savaşı'nda yaşanan bir casusluk öyküsünü anlatan filmde rol aldı.

Hatta o dönemde Brad Pitt'in, sevgilisi Angelina Jolie'yi Cotillard ile aldattığı iddiaları bile ortalarda dolandı.

O sırada Canet ile ilişkisinden ikinci kez hamile olan Cotillard bu iddiaları sosyal medya hesabından yalanladı. O açıklamasında da Canet'den 'Hayatımın aşkı' diye söz etti.

Cotillard, Brad Pitt ile ilişkisi olduğunu yalanladığı sosyal medya paylaşımında "İlk olarak, yıllar önce oğlumun ve şu anda beklediğimiz bebeğin babası olan bir adamla tanıştım. O benim aşkım, en iyi arkadaşım ve ihtiyacım olan tek kişi" diye yazdı.

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in evliliğinin bozulduğu o dönemde her ikisi için de en iyisini dilediğini belirtti Cotillard: "Derin bir saygı duyduğum Angelina ve Brad'in bu çalkantılı dönemlerinde huzur bulmasını diliyorum."

İKİNCİ BEBEK DE DOĞDU AMA İLİŞKİLERİ DAHA UZUN ÖMÜRLÜ OLMADI

Marion Cotillard'ın sevgilisi Guillaume Canet de bu iddiaları "kendilerine gazeteci diyen bazı kişilerin nefret dolu ve çıkarcı aptallığı" olarak nitelendirmişti.

Marion Cotillard ile Canet, bütün bu söylentilerin ardından kızlarını kucaklarına aldı.





Marion Cotillard ile Guillaume Canet, ünlüler dünyasının birbirine en çok yakışan çiftlerinden biri olarak gösteriliyordu.