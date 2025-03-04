Ne büyük bir aşkla evlenmişlerdi... Artık aynı yatakta bile uyumuyorlar

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Günümüzde İngiliz kraliyet ailesinin bu konuda birkaç adım öne çıkan üyeleri belli...

Geleceğin kralı olan Prens William, karısı Galler Prensesi Kate Middleton… Ailenin geleceği olarak gösterilen bu çift 'elde bir.'

Diğer yandan bu konuda ciddi bir rakipleri de var. William'ın 'düşman kardeşi' Prens Harry ile Meghan Markle.

HOLLYWOOD'DAYKEN BİLE BU KADAR SIK MANŞETE ÇIKMIYORDU

Bundan beş yıl önce ailedeki görevlerini bırakıp ABD'ye taşınmalarından bu yana da Meghan ile Harry kelimenin tam anlamıyla bir magazin figürüne dönüştü.

Elbette bu konuda mensup oldukları aile kadar yaptıklarının ve söylediklerinin de katkısı var.



Durum öyle bir hale geldi ki yıllarını Hollywood'da geçiren Meghan Markle, o dönemde bile magazin basınının bu kadar dikkatini çekmiyordu.



Son dönemde Sussex Dükü Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle, ilgi çekici bir söylentiyle gündemin ilk sıralarına yükseldi.

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Bu söylentilere göre çiftin evliliği çok da iyi gitmiyor.Her ne kadar kendileri her gittikleri yerde el ele göz göze mutluluk tablosu çizse de söylentiler bunun tam tersini ileri sürüyor.Sonuç olarak evlerinin dört duvarı arasında, iki çocukları Archie ve Lilibet ile birlikte neler yaşadıklarını bilmesek de gelin bu söylentilere bir göz atalım.

Radar adlı internet sitesine konuşan kaynaklara bakılırsa Meghan ile Harry arasındaki sular öyle çok da durgun değil.



ABD'ye taşındıkları günden beri el attıkları bütün işlerde hayal kırıklığına uğrayan çiftin bu durumu ilişkilerine de yansıyor bu iddialara göre.



Son söylenti, artık Meghan ile Harry'nin aynı odada bile uyamadığı yönünde. Üstelik bu kararı alan da Meghan Markle.

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Söylentilere bakılırsa Meghan, hem kocasından farklı bir odada uyuyor hem de yalnız başına kalıp daha fazla popüler olup olamayacağını düşünüyor.Aslına bakılırsa Meghan ile Harry'nin evliliğinin pek de iyi gitmediği hatta Prens'in kafasını dinlemek için lüks bir otelde oda tuttuğu bile konuşuluyordu.Son söylentilere göre Meghan Markle, bir yandan Harry ile evlenirken veda ettiği Hollywood'a dönmenin hesaplarını yapıyor diğer yandan kurduğu yaşam tarzı markasının parlaması için uğraşıyor.Bütün bunlar yüzünden de üzerinde büyük bir baskı hissediyor. Bu arada da evliliği bile artık pamuk ipliğine bağlı bir hale dönüştü.

Bu arada Meghan Markle, bir dijital platform için ev idaresi programı hazırlıyor. Bu program da kelimenin tam anlamıyla yılan hikayesine döndü. Daha önce yayınlanması planlandı ancak Los Angeles yangınları öne sürülerek yayın tarihi değiştirildi.Söylenenlere göre bu bile Markle için bir tür hayal kırıklığı oldu.Diğer yandan kurduğu yaşam tarzı markasının ismini değiştirmek zorunda kaldı. Ama o konuda da başı derde girdi.American Riviera Orchard markası ABD ticari marka ofisi tarafından coğrafi olarak aldatıcı bulunduğu için reddedildi.

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Markle, markasının adını As Ever olarak değiştirdi. Ama onun da yıllar önce kurulan bir aile firmasına ait olduğu ortaya çıktı.Hatta söz konusu giyim markasının sahibi "Bu isim bizde... Tam olarak patentini almadık. Benim Markle ile uğraşacak maddi gücüm de yok. Ama yıllardır kullandığım markamı korumak için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

Yakın çevresine bakılırsa bu Meghan Markle'ın iş hayatında karşısına çıkan engellerin sadece bir tanesi... Durum bununla geçiştirilecek kadar basit değil.



Aslında üzerinde hissettiği baskı konusunda pek de haksız değil Meghan Markle.

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Çünkü Harry ile evlendiği günden beri hakkında söylenenler bitmek bilmiyor. Bir türlü halktan da istediği sempatiyi toplayamadıEski çalışanları onun "Topuklu ayakkası giymiş bir diktatör" olduğunu ileri sürüp birer birer istifa etti. Bununla da yetinmeyip ardından da sürekli konuştular.Harry ile Meghan bazı dijital platformlar için programlar hazırladıar. Ama bu konuda da başarılı olamadılar. Hatta platformlar, sözleşmelerini yenilemedi.

'EVLİLİĞİN FİŞİ ÇEKİLEBİLİR'

Sonuç olarak attıkları her adımda hayal kırıklığı yaşamaları Meghan ile Harry'nin arasındaki ilişkiye de yansıdı söylenenlere göre.



Belli ki çocukları, beş yaşındaki Archie ve üç yaşındaki Lilibet'i birlikte büyütmek istiyorlar. Ama diğer yandan da hayatın gerçekleri peşlerini bırakmıyor.



Hatta iddialara bakılırsa günün birinde Meghan ile Harry, yaşadıklarına dayanamayıp evliliklerinin fişini bile çekebilirler.

Neler olup biteceğini de elbette zaman gösterecek.