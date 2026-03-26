Ne acÄ± Demek ki onunla parasÄ± ve ÅŸÃ¶hreti iÃ§in evlenmiÅŸ... YakÄ±ÅŸÄ±klÄ± kocasÄ± elden gidiyor

Ama bazen de Ã§ok gÃ¼zel bir kadÄ±nÄ±n fiziksel olarak kendisi kadar Ã§ekici olmayan bir erkekle evlendiÄŸi de olur.

Ya da tam tersi. Ã‡ok yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± olduÄŸu kabul edilen bir erkek, gÃ¶rÃ¼nÃ¼m olarak Ã¶yle Ã§ok da dikkat Ã§ekmeyen bir kadÄ±nla hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirebilir.

Tabii ki bu iki insan gerÃ§ekten birbirleri iÃ§in aÅŸka dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ olabilir. HayatlarÄ±nÄ±n geri kalanÄ±nÄ± birlikte geÃ§irmekte kararlÄ± da olabilir.

Zaten de demiÅŸler: "GÃ¶nÃ¼l kimi severse gÃ¼zel (ve hatta yakÄ±ÅŸÄ±klÄ±) odur..."Â RuhlarÄ±n anlaÅŸmasÄ± her ÅŸeyin Ã¶tesinde kuÅŸkusuz...

BABASININ KARIÅžTIÄžI SKANDAL ONUN EVLÄ°LÄ°ÄžÄ°NÄ° DE SARSTI

Yine de eÄŸer gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde biriyseniz eÅŸ seÃ§iminiz bile "aÄŸÄ±zlara sakÄ±z" olabilir.

Ä°ÅŸte ÅŸimdi Prenses Beatrice ile kocasÄ± Edoardo Mapelli Mozzi'nin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± da bu.

Kral Charles'Ä±n, karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Epstein skandalÄ± yÃ¼zÃ¼nden unvanÄ± dahil ailesinin saÄŸladÄ±ÄŸÄ± bÃ¼tÃ¼n ayrÄ±calÄ±klarÄ± ve refahÄ± elinden aldÄ±ÄŸÄ± ortanca kardeÅŸi eski prens Andrew ile boÅŸanÄ±p yine hayatÄ± paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Sarah Ferguson'Ä±n iki kÄ±zÄ±ndan bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ Beatrice.

BabasÄ±nÄ±n baÅŸÄ±na gelenlere raÄŸmen, taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± York Prensesi unvanÄ±nÄ± hala elinde tutan Beatrice, bundan beÅŸ yÄ±l Ã¶nce Ä°talyan kÃ¶kenli soylu bir aileden gelen ve mimar olan Edoardo Mapelli Mozzi ile evlendi. Bu arada iki kÄ±zlarÄ± dÃ¼nyaya geldi.

Hatta Beatrice, kocasÄ±nÄ± Ã¶yle Ã§ok seviyor ki onun eski sevgilisi Dara Huang'dan dÃ¼nyaya gelen 8 yaÅŸÄ±ndaki Ã¼vey oÄŸlu Wolfie'yi de baÄŸrÄ±na bastÄ±.

DÄ±ÅŸarÄ±dan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda mutlu bir Ã§ift gibi gÃ¶rÃ¼nseler de Edoardo ile Beatrice'in evliliÄŸi ile ilgili Ã§ok ciddi spekÃ¼lasyonlar dolaÅŸÄ±yor bir sÃ¼redir ortalÄ±kta.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda epeydir konuÅŸulan iddialar artÄ±k yÃ¼ksek sesle dile getirilir oldu. Hatta artÄ±k gazete manÅŸetlerine bile Ã§Ä±kÄ±yor bunlar.





Ä°Åž BAHANESÄ°YLE KÄ°LOMETRELERCE UZAÄžA 'KAÃ‡TI'

SÃ¶ylenenlere gÃ¶re Beatrice ile Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nÄ±n taktÄ±ÄŸÄ± ismiyle Edo'nun evliliÄŸi, Andrew'nun itibarÄ±nÄ± kaybetmesinden sonra tepe taklak gitmeye baÅŸladÄ±.

Hatta Edoardo Mapelli Mozzi, karÄ±sÄ± Beatrice ile iki kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± Sienna ve Athena'yÄ± Ä°ngiltere'de bÄ±rakÄ±p ABD'ye gitti.

Orada da kurduÄŸu markayÄ± tanÄ±tma faaliyetleri baÅŸta olmak Ã¼zere iÅŸ hayatÄ±yla ilgili etkinliklerin iÃ§ine attÄ± kendini.

Ä°ddialara bakÄ±lÄ±rsa bu durum sadece gÃ¶rÃ¼nÃ¼rde...

GerÃ§ek ise kayÄ±npederi Andrew'nun unvanÄ±nÄ±, itibarÄ±nÄ± kaybetmesinin ardÄ±nda Edo ile Beatrice'in arasÄ±nÄ±n da aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±.

Ä°ÅŸin doÄŸrusu bu alanda sÃ¶ylenenler Beatrice'in de onun yerinde olan her kadÄ±nÄ±n da kalbini ciddi ÅŸekilde kÄ±racak tÃ¼rden.





Ä°DDÄ°A O KÄ° AÅžK DEÄžÄ°L PARA VE Ä°TÄ°BAR Ä°Ã‡Ä°N EVLENDÄ°

Ä°ngiltere'de kÃ¶ÅŸe yazÄ±larÄ±na kadar yansÄ±yan sÃ¶ylentilere gÃ¶re Edoardo Mapelli Mozzi zaten Beatrice'e deli gibi aÅŸÄ±k olduÄŸu iÃ§in evlenmemiÅŸti onunla.

Mimar olan ve bu alanda ciddi yatÄ±rÄ±mlar yapan Edoardo Mapelli Mozzi, Ä°ngiliz kraliyet ailesinin ayrÄ±calÄ±klarÄ±na sahip olan Beatrice'in iÅŸ hayatÄ±na getireceÄŸi kazanÃ§ iÃ§in onunla hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirmiÅŸti.

Uzun sÃ¶zÃ¼n kÄ±sasÄ±, Beatrice, yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± Edo'ya gerÃ§ekten aÅŸÄ±k olabilir. Ama Edo, aÅŸk deÄŸil mantÄ±k evliliÄŸi yaptÄ± bu sÃ¶ylenenlere gÃ¶re.

Andrew itibarÄ±nÄ± kaybedince de Edoardo Mapelli Mozzi, karÄ±sÄ± Beatrice'i iki kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±yla Ä°ngiltere'de bÄ±rakÄ±p kilometrelerce uzaÄŸa gitmekte bir sakÄ±nca gÃ¶rmedi.

EÄŸer karÄ±sÄ±nÄ± gerÃ§ekten sevseydi, bu karanlÄ±k ve zor zamanlarda onu yalnÄ±z bÄ±rakmak yerine sonuna kadar yanÄ±nda dururdu.





Ã‡EKÄ°CÄ° ESKÄ° SEVGÄ°LÄ°SÄ°YLE DAHA SIRADAN GÃ–RÃœNEN KARISI KIYASLANIYOR

Ä°ÅŸte bu noktada Beatrice'i, Edoardo Mapelli Mozzi'nin bÃ¼yÃ¼k oÄŸlunun annesi, eski sevgilisi Dara Huang ile kÄ±yaslayanlar da daha yÃ¼ksek sesle konuÅŸmaya baÅŸladÄ±.

Ãœstelik sÃ¶ylenenler de Ã§ok acÄ±masÄ±z...

Bunlara gÃ¶re Edoardo'nun, fiziksel olarak Ã§ok daha dikkat Ã§ekici, dÃ¼mdÃ¼z sÃ¶ylersek gÃ¼zel ve hatta seksiÂ olan Dara'yÄ± bÄ±rakÄ±p belki de prenses olmasa tanÄ±ÅŸmak bile istemeyeceÄŸi Beatrice ile evlenmesinin tek nedeni var: KarÄ±sÄ±nÄ±n ailesi sayesinde itibar ve ayrÄ±calÄ±k elde edip daha fazla para kazanmak.

Bunlar gerÃ§ekten Beatrice aÃ§Ä±sÄ±ndan acÄ±masÄ±z yorumlar. Kendi ayaklarÄ± Ã¼zerinde durduÄŸu bilinen iÃ§ mimar Dara Huang iÃ§in de elbette.

Ama bir gerÃ§ek daha var. Ä°ngiliz kraliyet ailesinin damadÄ± olarak Edoardo da hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r kazanÄ±mlar elde etti iÅŸ hayatÄ±nda.

Åžimdilerde Mapelli Mozzi'nin, Londra'da 700 milyon sterlinden daha fazla deÄŸeri olan bir inÅŸaat projesinin baÅŸÄ±nda olduÄŸu konuÅŸuluyor.

Prenses Beatrice, sÃ¼rekli olarak Edoardo Mapelli Mozzi'nin eski sevgilisi Dara Huang ile kÄ±yaslanÄ±yor fiziksel gÃ¶rÃ¼nÃ¼m aÃ§Ä±sÄ±ndan.Â

BÄ°RÄ° KAÃ‡IYOR, DÄ°ÄžERÄ° KOVALIYOR

DiÄŸer yandan Andrew'nun baÅŸrolde olduÄŸu skandalÄ±n patlamasÄ±ndan sonra Beatrice ile Edoardo'nun da giderek birbirlerinden uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± da bir gerÃ§ek

Yine sÃ¶ylenenlere gÃ¶re aralarÄ±ndaki iliÅŸki iyi gitmiyor,Â Edoardo kaÃ§Ä±yor... Elbette bÃ¶yle bir evliliÄŸi bitirmek kolay deÄŸil bu yÃ¼zden o da iÅŸini bahane ederek karÄ±sÄ±ndan uzaklara gidiyor.

Beatrice ise evliliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rmekte kararlÄ±. Bunun iÃ§in de elinden geleni yapÄ±yor. Ama ailesinin ve kendisinin en zor zamanlarÄ±nda kocasÄ±nÄ±n iÅŸ bahanesiyle kendisinden uzaklaÅŸmasÄ± da kalbini kÄ±rÄ±yor.

Ama Mapelli Mozzi'nin Ã§ekincelerini ve endiÅŸelerini anlamak gerektiÄŸini sÃ¶yleyenler de var. Bunlara gÃ¶re damat olduÄŸu ailenin iÃ§ine dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ durumun iÅŸlerini olumsuz etkilemesini istemiyor.





BÄ°R DE Ä°YÄ°MSER YORUMLAR VAR

Bu iyimser yorumlara gÃ¶re Edo, ailesinin yani karÄ±sÄ±nÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±nÄ±n geleceÄŸini garanti altÄ±nda tutmak iÃ§in kendini iÅŸine verdi.

Uzun sÃ¶zÃ¼n kÄ±sasÄ±... Andrew'nun yÄ±llar yÄ±lÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ sefih hayat gÃ¼nÃ¼ geldi hem geniÅŸ ailesini hem de Ã§ekirdek ailesini derin ve karanlÄ±k bir kuyunun iÃ§ine attÄ±.

Ã–zellikle de kÄ±zlarÄ± Beatrice ile Eugenie'nin buradan kendilerini ve yuvalarÄ±nÄ± nasÄ±l kurtaracaÄŸÄ± ise henÃ¼z belli deÄŸil.