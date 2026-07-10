Nazlı Sabancı'dan hamile pozu

Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2026 08:45
İkinci çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı çifti, Fransa’nın Cannes şehrinde tatil yapıyor.
Nazlı Sabancı önceki gün beyaz elbisesiyle verdiği hamile pozunu sosyal medya hesabında paylaştı.
Arzu Alara adlı bir kızları olan çiftin doğacak bebeklerinin cinsiyeti ise erkek.
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