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Nazlı Sabancı'dan hamile pozu

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#Nazlı Sabancı#Hacı Sabancı#Hamilelik
Nazlı Sabancıdan hamile pozu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2026 08:45

İkinci çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı çifti, Fransa’nın Cannes şehrinde tatil yapıyor.

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Nazlı Sabancı önceki gün beyaz elbisesiyle verdiği hamile pozunu sosyal medya hesabında paylaştı.

Arzu Alara adlı bir kızları olan çiftin doğacak bebeklerinin cinsiyeti ise erkek.

Nazlı Sabancıdan hamile pozu

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#Nazlı Sabancı#Hacı Sabancı#Hamilelik

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