Nazan Şoray: Takıntılı hayranım evime girdi

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Yıllar önce bir takıntılı hayranı nedeniyle zor günler geçirdiğini açıklayan Şoray, “Bir gün takıntılı bir hayranım evime kadar gelip evimin içine girmiş. Ben evde değildim, geldiğimde evin durumunu görünce anladım bunu. Çok ürkmüştüm. O evde kalamadım bir daha. Komşularımın da daha fazla korkmaması için oradan taşındım” dedi.

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Çocukluk dönemine dair bilinmeyenleri anlatan Şoray, ilkokul döneminde ilk kez ailesinden ayrılıp yatılı bir yurtta kaldığını söyledi: “Çok zor bir dönemdi benim için; ilk kez ailemden uzak, yalnız kalıyordum. Çoğu gece altımı ıslatırdım. Hemen koşarak bizden yaşça büyük bir ablamız vardı onu uyandırırdım, o da sağ olsun yatağı kimse görmeden ters düz yapardı. O günler benim için çok zordu.”