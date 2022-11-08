Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Nazan Şoray: Takıntılı hayranım evime girdi

Güncelleme Tarihi:

#Nazan Şoray#Takıntılı Hayran#Oyuncu
Nazan Şoray: Takıntılı hayranım evime girdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2022 08:08

TÜRKAN Şoray’ın kendisi gibi sanatçı olan kız kardeşi Nazan Şoray hayatıyla ilgili bilinmeyenleri Özlem Esra Ada’nın sunduğu “Pembe Masa”da anlattı.

Haberin Devamı

Yıllar önce bir takıntılı hayranı nedeniyle zor günler geçirdiğini açıklayan Şoray, “Bir gün takıntılı bir hayranım evime kadar gelip evimin içine girmiş. Ben evde değildim, geldiğimde evin durumunu görünce anladım bunu. Çok ürkmüştüm. O evde kalamadım bir daha. Komşularımın da daha fazla korkmaması için oradan taşındım” dedi.

Nazan Şoray: Takıntılı hayranım evime girdi



YURTTA KALIRKEN ALTIMA İŞERDİM

Çocukluk dönemine dair bilinmeyenleri anlatan Şoray, ilkokul döneminde ilk kez ailesinden ayrılıp yatılı bir yurtta kaldığını söyledi: “Çok zor bir dönemdi benim için; ilk kez ailemden uzak, yalnız kalıyordum. Çoğu gece altımı ıslatırdım. Hemen koşarak bizden yaşça büyük bir ablamız vardı onu uyandırırdım, o da sağ olsun yatağı kimse görmeden ters düz yapardı. O günler benim için çok zordu.”

Gözden Kaçmasın

Ceylan Ertemin takıntılı hayran isyanı: Benim için cinsiyet değiştirdi...Bunları yazarken ellerim titriyorCeylan Ertem'in 'takıntılı hayran' isyanı: Benim için cinsiyet değiştirdi...Bunları yazarken ellerim titriyor!Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Serenay Sarıkayadan saldırgana önlem 2 ay uzaklaştırma aldı...Serenay Sarıkaya'dan saldırgana önlem! 2 ay uzaklaştırma aldı...Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Ezgi Molanın 6 yıllık kâbusu: Tek başıma sokağa çıkamaz hale geldimEzgi Mola'nın 6 yıllık kâbusu: Tek başıma sokağa çıkamaz hale geldimHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Aleyna Tilki isyan etti: Ailemin can korkusu beni derinden yaraladıAleyna Tilki isyan etti: Ailemin can korkusu beni derinden yaraladıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Nazan Şoray#Takıntılı Hayran#Oyuncu

BAKMADAN GEÇME!

Elon Muskın Twitterını kim yönetiyor İşte yeni patronun beş kişilik beyin takımı...

Elon Musk'ın Twitter'ını kim yönetiyor? İşte yeni patronun beş kişilik beyin takımı...

#Elon Musk
Alerjinin böylesi düşman başına Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

Alerjinin böylesi düşman başına! Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

#Cinsel Sağlık
Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi Green River Katilinin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi! Green River Katili'nin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

#Green River Katili

BAKMADAN GEÇME!

Elon Muskın Twitterını kim yönetiyor İşte yeni patronun beş kişilik beyin takımı...

Elon Musk'ın Twitter'ını kim yönetiyor? İşte yeni patronun beş kişilik beyin takımı...

#Elon Musk
Alerjinin böylesi düşman başına Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

Alerjinin böylesi düşman başına! Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

#Cinsel Sağlık
Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi Green River Katilinin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi! Green River Katili'nin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

#Green River Katili