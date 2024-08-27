Nazan Öncel, Tarkan'la anısını anlattı! "Sevgilime ‘öl’ diyemem"

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Klibi YouTube’da yayınlanan ünlü şarkıcı, “Beni Hatırla”nın kayıtlarını yaptığı sırada Megastar Tarkan’la yaşadığı ilginç anısını da anlattı. Tarkan’ın stüdyo kayıtlarında kendisine eşlik ettiğini belirten Öncel şöyle konuştu:

“Stüdyoda Tarkan’la birlikte kayıt yapıyorduk. O da şarkıyı o kadar çok sevdi, öyle muhteşem okudu ki ‘Al şarkı senin olsun’ dedik. Tarkan da ‘Çok teşekkür ederim, acayip gurur duydum ama ben sevgilime ‘Öl hatta orda’ diyemem’ dedi. Ben şarkıda da olsa derim dedim ve kendim okudum.”