Naz Çağla Irmak kimdir? ‘Demir Kadın Neslican' filmi için saçlarını kazıttı

Naz Çağla Irmak, 31 Mayıs 1997 yılında Ankara’da doğdu. Pera Güzel Sanatlar Lisesi mezunu olan Irmak, oyunculuk dünyasına Bizim Evin Halleri dizisi ile adım attı. 2015 yılında rol aldığı Kırgın Çiçekler dizisi ile adını duyuran Naz Çağla Irmak, 2018 yılında yönetmen koltuğunda Murat Şeker’in oturduğu, başrollerinde ise Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Murat Akkoyunlu ve Timur Acar’ın yer aldığı “Çakallarla Dans 5” filminde Leyla karakterine hayat verdi.

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