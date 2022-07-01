NATPE Budapeşte 2022 Fuarı'nda Üç Kız Kardeş rüzgarı…

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Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 27-30 Haziran tarihleri arasında düzenlenen fuara Demirören Medya Grup CFO’su Nihat Ulu ile birlikte Kanal D’nin sevilen dizisi Üç Kız Kardeş’in başrol oyuncularından Özgü Kaya ve Berker Güven de katıldı.

Budapeşte sokaklarında Özgü Kaya ve Berker Güven’e büyük ilgi…

Kanal D International tarafından satışı yapılan, İclal Aydın’ın aynı adlı romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş fuarda farklı coğrafyalardan da büyük ilgi gördü. Three Sisters adıyla sezonun en dikkat çeken yapımları arasında gösterilen dizinin yıldız oyuncuları Özgü Kaya ve Berker Güven fuarın gözdesi olmasının yanı sıra hem dünya basınının hem de sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.