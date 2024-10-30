Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2024 17:16
Oscar’lı oyuncu Natalie Portman, Türkiye’ye geldi. Paris’te düzenlenen Ballon d’Or törenine katılan ünlü oyuncunun yeni durağı İstanbul oldu. Portman’ın İstanbul’da olduğu bir hayranının paylaşımıyla ortaya çıktı.
2011 yılında “Siyah Kuğu” (Black Swan) filmiyle ‘en iyi kadın oyuncu’ ödülünü kazanan Natalie Portman, Türkiye’ye geldi.
Son olarak geçtiğimiz gün Fransa’nın başkenti Paris’te yılın futbolcusuna verilen Ballon d’Or ödül törenine Ballon d’Or törenine katılan Oscar’lı oyuncunun yeni durağı İstanbul oldu. Dünyaca ünlü starın İstanbul’da olduğu bir hayranının paylaşımıyla ortaya çıktı. Portman’ı, Kız Kulesi
’nin önünde gören Türk hayranı ünlü oyuncuyla fotoğraflarını sosyal medya hesabından “Natalie Portman İstanbul’da” diyerek paylaştı.
Yeşil bir kazak ve jean giyen ünlü oyuncu salaş tarzıyla dikkat çekti. Portman kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen hayranlarını da geri çevirmedi.